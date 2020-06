Free agency 2020 : la durée entre le début des négociations et les signatures réduite à deux jours ?

Chaque année, il y a un délai, un « moratoire », entre le début de la free agency et la date effective à laquelle les joueurs peuvent parapher leurs contrats. Il y a quelques années, ce délai était de 11 jours mais suite à l’affaire DeAndre Jordan, et pour éviter les retournements de situation, il est désormais de 6 ou 7 jours.

D’après The Athletic, il devrait encore être réduit lors de la prochaine free agency, qui débutera le 18 octobre.

Shams Charania assure ainsi qu’il n’y aura que deux jours d’écart entre le début des négociations officielles entre les joueurs et les équipes, et les signatures.

Il faut dire que tout risque d’être condensé, puisque la NBA prévoit un (possible) Game 7 des Finals le 12 octobre, et une reprise des « training camp » un mois plus tard. Avant la reprise dès le 1er décembre ?