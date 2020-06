Reprise de la saison NBA : les Finals auraient lieu début octobre

Selon ESPN, la NBA continue de travailler sur son projet de reprise de la saison qui sera soumis au vote des propriétaires ce jeudi, et on apprend ce soir qu’elle va proposer le 12 octobre comme date-butoir pour un éventuel Game 7 des Finals. C’est habituellement à cette période que débutent les « training camp »…

Ce qui signifie du même coup que la « free agency », et sans doute la Draft auront lieu après. Mais aussi qu’il y a des chances que la prochaine saison ne débute pas en décembre mais en janvier puisqu’on évoquait une intersaison de trois mois. Pour la NBA, plus la saison 2020/21 débute tardivement, plus il y a de chances que le public puisse revenir dans les salles.

Pour le reste, c’est toujours le format à 22 équipes qui serait choisi avec donc les 16 franchises actuellement classées de la 1ère à la 8e place dans chaque conférence, ainsi que les Wizards à l’Est, et les Blazers, les Pelicans, les Kings, les Spurs et les Suns à l’Ouest.

La saison régulière reprendrait toujours le 31 juillet, à Orlando, sans public, et elle serait suivie d’un tour préliminaire de playoffs, puis des playoffs. On peut imaginer que les playoffs débuteront vers le 20 août après deux à trois semaines de rencontres de saison régulière, et ce tour préliminaire.