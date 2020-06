C.J. Miles rend hommage aux méthodes de Jerry Sloan

Quand il est arrivé à Salt Lake City en 2005, au second tour de la Draft, C.J. Miles n’avait pas encore 18 ans, faisant de lui le plus jeune joueur de l’histoire de la franchise du Jazz.

Forcément, face à un Jerry Sloan qui avait commencé sa carrière de coach avant même sa naissance, C.J. Miles s’est vite trouvé au centre des critiques du technicien. Peu utilisé les deux premières saisons, l’ailier s’est souvenu d’une déclaration fameuse, même « hilarante » explique-t-il pour CBS Sports, de l’entraîneur, décédé le 22 mai dernier.

« Je me fiche qu’il ait 19 ou 30 ans. S’il est sur le parquet, en NBA, il doit être capable d’élever son niveau. On ne peut pas lui mettre des couches un soir, et un jockstrap (suspensoir) le lendemain. C’est comme ça. »

Lancée durant sa deuxième année, cette déclaration n’a pas touché C.J. Miles alors que beaucoup le pensaient. Au contraire, le joueur a aimé cette éducation à la dure.

« Les gens m’en parlent, mais je n’ai pas été blessé. Déjà parce qu’il m’avait dit pire avant. Ensuite, je savais pourquoi il me parlait comme ça. Il n’essayait pas de m’humilier. Il n’était pas dans un style à la Phil Jackson, c’est-à-dire profond avec des livres… C’est de la discussion d’homme à homme, en se regardant dans les yeux. »

C.J. Miles va rester à Utah jusqu’en 2011-2012, soit au-delà du départ surprise de Jerry Sloan en 2011. Ces presque sept saisons aux côtés de cette légende, qui restera son premier coach chez les professionnels, ont forgé la suite de sa carrière et construit une grande partie de sa routine durant la saison.

« J’ai sans doute suivi ma voie, mais je répète 80 % des choses qu’il m’a apprises. Il m’a donné ma chance. Il m’a drafté, il a vu quelque chose en moi. Il a misé sur moi. Il me l’a dit, il m’a poussé. Je le remercie pour tout ça. »