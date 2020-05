Si la NBA fusionne les conférences, Jerry West salive à l’idée d’une finale Lakers – Clippers

Au début du mois de mai, Jerry West avait exprimé ses regrets concernant la suspension de la saison.

Surtout en tant que conseiller spécial des Clippers et ancienne gloire et dirigeant des Lakers puisqu’il espérait retrouver les deux équipes au sommet.

« Cela aurait été une chose incroyable pour le basket si, d’une manière ou d’une autre, ces deux équipes avaient pu jouer en finale de la conférence Ouest », avait-il ainsi déclaré.

Sauf que quelques semaines plus tard, l’heure est à l’optimisme et surtout, l’idée de fusionner les conférences a été évoquée. Résultat : les deux meilleures formations de l’Ouest pourraient se retrouver non pas en finale de conférence… mais bien en finale NBA.

« Ce serait le duel ultime », annonce-t-il au Dan Patrick Show. « Ce serait une situation incroyablement compétitive et ce serait génial pour les gens de l’Ouest. Je ne sais pas combien d’équipes d’une même ville ont combattu pour le titre, dans n’importe quel sport, et surtout en NBA. Ce serait une sacrée histoire à raconter. »

Sans doute que Jerry West n’est pas le seul à saliver devant cette perspective. Même s’il a rapidement conclu qu’il est « probable que les choses se déroulent un peu plus normalement ». C’est à dire que dans le meilleur des cas, pour les deux formations, elles s’affronteront en finale de conférence.