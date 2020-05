Dans la foulée de son titre remporté à Dallas face au Heat, en décembre 2011, quelques jours avant le début de la saison (raccourcie par le lockout), Caron Butler avait posé ses valises à Los Angeles. Très rapidement après, c’est Chris Paul qui débarque chez les Clippers et c’est la création de « Lob City ».



La première saison avec le meneur All-Star aux côtés des jeunes talents qu’étaient Blake Griffin et DeAndre Jordan est très prometteuse avec 40 victoires et 26 défaites, ainsi qu’une défaite en demi-finale de conférence.

La seconde est encore meilleure avec 56 succès pour 26 revers, et un effectif très solide (les trois déjà cités, Caron Butler aussi, plus Jamal Crawford, Matt Barnes, Chauncey Billups, Eric Bledsoe ou encore Lamar Odom) mais ça coince dès le premier tour des playoffs, face aux Grizzlies…

« Je pense que cette seconde saison, c’était la meilleure équipe des Clippers de l’histoire », déclare Caron Butler pour Clutch Points. « On aurait dû être un véritable candidat pour le titre. Puis, soudainement, l’alchimie qui existait a disparu. Les ego ont joué un rôle important là-dedans. Je pense que Paul, Griffin, Jordan – qui sont tous amis désormais – le diront. Il y avait beaucoup d’immaturité. Si on avait tous été dans le même sens, il n’y a rien qui nous aurait éloigné du succès. On avait une superbe opportunité et on l’a gâchée. C’est malheureux. »

L’équipe des regrets

C’est aussi une blessure à la cheville de Blake Griffin qui va priver les hommes de Vinny Del Negro de jouer à armes égales avec les Grizzlies, dans ce premier tour, alors même que les joueurs de Los Angeles menaient 2-0.

Cette immaturité aurait dû être corrigée suite à l’arrivée, en 2013, d’un coach expérimenté et champion : Doc Rivers. Mais l’ancien technicien de Boston ne fera pas mieux, avec une demi-finale de conférence en 2014, puis encore en 2015. Faisant naître des regrets chez les protagonistes, Doc Rivers le premier qui pointera lui aussi le manque de caractère de son groupe, mais aussi J.J. Redick.

Déjà champion en 2011 et plus en fin de carrière qu’au début, Caron Butler n’est pas totalement touché par les échecs de « Lob City », mais il sait que certains Clippers pourront maudire ces années dans quelque temps.

« Pour des joueurs comme moi ou Chauncey Billups, qui a été champion et MVP des Finals, ça ne blesse pas, mais pour les autres joueurs, quand on regardera les armoires à trophées, on se demandera dans quelle équipe ils auront eu une vraie chance de jouer le titre. Pour un Chris Paul, oui, il y a eu Houston et sa blessure en finale de conférence, mais il était en total contrôle aux Clippers. Ils auraient pu être dominants pendant plusieurs saisons. Sans doute que ça va le ronger un bon moment. »