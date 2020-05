Pour sa reprise de la saison, la NHL adopte une formule très originale

Si on sait que la NBA a les yeux sur ce qu’il se passe en Allemagne puisque le football y a repris depuis 15 jours, Adam Silver et ses cadres ont sans doute étudié avec attention le programme de reprise de la NHL, baptisé « Return To Play Plan ». La ligue professionnelle de hockey sur glace s’est arrêtée le 12 mars, au lendemain de la NBA, et c’est mardi que leur « commissionner » Gary Bettman a dévoilé le plan de reprise.

Première précision importante : aucune date n’est avancée et la NHL parle simplement de « plus tard cet été » pour la reprise des matches puisque dans le meilleur des cas, les « training camps » débuteront entre les 1er et 15 juillet.

Une reprise dans deux villes

Deuxième précision notable : la NHL souhaite reprendre dans deux villes (« hub »), une ville par conférence, et de nombreuses villes se sont proposées pour accueillir chaque conférence, comme Los Angeles, Chicago ou encore Vancouver et Toronto.

Ce qui est intéressant, c’est que la ligue a décidé de casser son système habituel, et de reprendre avec une formule inédite et originale dans la forme. Ainsi, la reprise ne concernera que 24 des 31 franchises, soit les 12 meilleures équipes de chaque conférence au moment de l’arrêt de la saison. Les sept franchises qui ne participeront pas à cette reprise de la saison sont intégrées au processus de la « lottery » pour la Draft 2020.

Sur la glace, la première phase sera partagée entre un « Round Robin » et un « Qualifying Round ». Un format inédit que la NBA aurait aussi dans ses cartons, et qui devrait plaire à Damian Lillard et ceux qui veulent un tournoi pour les équipes qui luttent pour une place en playoffs.

ROUND ROBIN

Deux poules avec les quatre meilleures équipes de chaque conférence au moment de l’arrêt de la saison pour déterminer les têtes de série de 1 à 4 pour chaque conférence. Chaque équipe joue donc trois rencontres.

QUALIFYING ROUND

Les équipes actuellement classées de la 5e à la 12e place dans chacune des conférences s’affrontent dans une sorte de tour préliminaire aux playoffs avec le 5e qui affronte le 12e, le 6e contre le 11e, etc. Des séries au meilleur des cinq manches pour accéder aux playoffs.

Les huit vainqueurs des séries (quatre par conférence) sont qualifiées pour les playoffs.

PLAYOFFS

Format classique même si la durée du premier tour et des demi-finales de conférence ne sont pas encore déterminées (5 ou 7 matches), puis des finales de conférence et une Stanley Cup au meilleur des sept matches.

LOTTERY

Quinze franchises participeront à la « lottery » pour déterminer l’ordre de choix pour la Draft. Elle concernera les sept équipes qui ne participent pas à la fin de la saison, et les huit équipes éliminées du Qualifying Round. La NHL propose une « lottery » en deux étapes selon les résultats des trois tirages au sort.

Si lors de la première étape, le 26 juin prochain, les trois premiers choix reviennent à des équipes qui participent au Qualifying Round, il faudra ainsi attendre la deuxième étape de la « lottery », effectuée avant les playoffs, pour connaître l’identité des équipes.