À huis clos, joueurs, coaches et arbitres vont devoir surveiller leur langage…

Sauf deuxième vague, la NBA va bien reprendre. Dans des conditions bien particulières évidemment, mais pour le fan devant sa télé, il n’y a qu’une chose qui va vraiment changer : l’absence de spectateurs dans les tribunes.

Stephen Curry, comme Ivica Zubac, y voit l’opportunité pour les fans de se plonger encore plus dans l’atmosphère d’un match NBA et de profiter du « trashtalking ». Sauf qu’on ne dit pas tout ce qu’on veut quand on est écouté par des millions de personnes, dont beaucoup d’enfants. L’arbitre Scott Foster y pense déjà, surtout que sa corporation est toujours scrutée avec grand intérêt. « Je ne sais pas pour qui je devrais le plus m’inquiéter, les joueurs ou les arbitres » s’est-il interrogé pour l’Associated Press. « Je sais que je ne veux pas entendre ce qu’on se dit en temps normal, même si on est toujours très professionnel. Mais ce sera différent. »

« On va entendre des assistants coach du deuxième rang par exemple. Il y aura des ajustements à faire » prévient-il, en pensant évidemment à tous les noms d’oiseaux qui peuvent fuser sur une terrain de basket. « Je pense qu’on va devoir avoir une discussion autour de ce qu’on peut dire par rapport au public, et comment on va bosser. Ce sera vraiment particulier. J’ai vraiment hâte. Je pense que ce sera une expérience vraiment unique pour les arbitres, les joueurs, les coachs, tous ceux qui sont concernés. »

Sur ce plan-là, Adam Silver risque de serrer les dents, mais comme l’expliquait Brad Stevens, ça peut apporter davantage d’intensité. « En fait, parfois, dans ces salles silencieuses où l’on peut entendre tout ce qui se dit, ça peut même être plus bouillant. Et donc je pense que ça pourrait être du très bon basket si on est capable d’en faire ».