Stephen Curry voit le bon côté d’une reprise sans fans

LeBron James ne voulait pas en entendre parler il y a encore deux mois, mais par la force des choses, la perspective d’une reprise sans fans a fait son chemin depuis. Dernier renfort en date, celui de Stephen Curry qui, comme Ivica Zubac, voit l’opportunité pour les fans de se plonger encore plus dans l’atmosphère d’un match NBA depuis leurs canapés, avec la possibilité d’entendre les échanges entre joueurs coaches et arbitres.

« Ce serait brut. Ça porterait à un tout autre niveau les trucs fous qu’on peut se dire sur le terrain, vous savez, tout ce « trashtalking » et auquel je prends aussi part, » a-t-il expliqué à Jimmy Kimmel. « Je pense que pour tout le monde, que vous soyez sur le terrain ou sur le banc, toutes les choses folles comme celles-là, peuvent être quelque chose de vraiment attrayant pour les fans, et leur permettre de se rapprocher de ce qu’on fait sur le terrain. »

Encore un peu de patience

Comme c’est le cas pour certains matchs, lorsque certains joueurs sont équipés de micros, mais la possibilité d’écouter tous les échanges entre les acteurs pourrait finalement être la grande nouveauté audiovisuelle en matière de retransmission de matchs NBA. À condition que celle-ci finisse par reprendre…

Sur ce point, Stephen Curry essaie de prendre son mal en patience, lui qui dispose désormais d’un panier chez lui pour garder la main chaude.

« Tout le monde fait le maximum pour qu’on puisse reprendre le plus vite possible. Mais bien sûr, il faut être en sécurité, pouvoir protéger les joueurs, les fans, nos familles, les staffs, toute l’organisation. Il y a beaucoup de choses en jeu. On apprend chaque semaine, à mesure que les choses changent et évoluent, mais je suppose que le basket sera de retour, d’une manière ou d’une autre, cet été. »