LeBron James : « Je suis juste incapable d’imaginer un événement sportif sans public »

C’est au podcast Road Trippin’, animé par la journaliste Allie Clifton et ses anciens coéquipiers Richard Jefferson et Channing Frye, que LeBron James a accordé ses premiers mots véritablement publics depuis l’arrêt de la saison NBA. Jusque-là, la star des Lakers se contentait des réseaux sociaux pour répondre aux fans ou faire passer des messages. L’occasion de revenir sur ses déclarations, qui ont précédé la suspension du championnat puisque LeBron avait prévenu qu’il ne voulait pas jouer à huis clos. Avant de rétropédaler devant la gravité de la situation.

« Que représente le mot « sport » sans le mot « fan » ? » demande-t-il. « Il n’y a pas d’excitation. Il n’y a pas de larmes. Il n’y a pas de joie. Il n’y a pas d’échanges. Il n’y a pas d’entrain ou de raison de jouer à l’extérieur pour simplement détrôner l’équipe qui joue à domicile devant ses fans. Et vice versa. C’est ce qui fait aussi ressortir le côté compétitif des joueurs, de savoir qu’on joue à l’extérieur dans un environnement hostile, bien sûr, vous avez un adversaire devant vous, mais vous voulez aussi vraiment botter le cul des fans. »

« Allons chacun dans nos salles d’entraînement, mettez une caméra et balancez-ça en streaming »

Donc LeBron James est partagé. Comme tout le monde, il veut retrouver les parquets mais il a du mal à se faire à l’idée de jouer sans public. « J’aimerais revenir sur les terrains. Je ne vais pas rester là à ne rien dire. Mais c’est comme si on se retrouvait à faire du cinq-contre-cinq, comme on peut le faire dans un scrimmage. Allons chacun dans nos salles d’entraînement, mettez une caméra et balancez-ça en streaming. Mais tant qu’il n’y a pas les fans… Je suis juste incapable d’imaginer un événement sportif sans public. C’est juste une dynamique étrange. »

Et si la saison devait reprendre, il prévient qu’il est contre l’idée de redémarrer avec les playoffs directement. « On ne peut simplement pas repartir directement sur les playoffs car ça discrédite la soixantaine de matches pendant lesquels les gars ont bataillé pour arracher cette position. »

Une chose est sûre, il ne prend pas cette période comme du repos : « C’est même l’opposé pour moi car quand on a arrêté mon corps m’a dit : « Eh, tu fais quoi là ? On est le 13 mars, faut être prêt pour les playoffs, pourquoi tu t’arrêtes ? » Donc je pense que l’argument du repos est un peu exagéré, surtout quand on est en plein élan. »