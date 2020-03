Coronavirus : comme LeBron James, Damian Lillard ne se voit pas jouer dans des salles vides

La NBA continue d’essayer de gérer au mieux la crise sanitaire qui touche la planète entière. Alors que les joueurs ont été invités à ne plus interagir avec les fans et que les vestiaires ne vont plus être ouverts aux médias, la ligue avait demandé aux franchises dans un mémo interne de « se préparer à la possibilité que des matchs doivent être joués sans les fans ».

L’ensemble des joueurs continuent de se mobiliser contre cette idée. Après LeBron James et Kemba Walker, c’est Damian Lillard qui a fait part de sa désapprobation quant à cette éventualité, saluant au passage la prise de position publique de l’ailier des Lakers.

« LeBron a dit que s’il n’y avait pas de fans, il ne jouerait pas. Je suis sûr que sa déclaration a fait beaucoup de bruit et je doute du fait qu’on puisse jouer sans fans, » a-t-il déclaré hier. « Je suis content qu’il ait dit ça. S’il n’y a pas de fans, on devrait aller jusqu’à jouer dans notre salle d’entraînement. Au lieu d’aller dans jouer dans une salle vide, jouons ici, avec nos maillots d’entraînements. Si tu ne peux pas vendre de places, ça veut dire quoi ? On va avoir des matchs télévisés avec personne autour ? Comment ça marche ? »

De nouvelles mesures à venir ?

Damian Lillard prend toutefois la mesure de la situation, surtout que les joueurs, bien que tous en bonne santé, sont des cibles potentielles à cause de leurs interactions quotidiennes, avec le public et les médias notamment.

« Bien sûr que c’est inquiétant, particulièrement dans l’environnement dans lequel on travaille. On se tape dans la main constamment, on signe des autographes, on salue des gens. On est toujours en présence de centaines de personnes. On est aussi aux côtés des médias… Donc on est inquiet pour toutes ces raisons. Mais il faut faire le maximum pour prendre soin de soi, essayer de rester propre, laver ses mains. En ce qui me concerne, avec mon fils, j’ai juste essayé d’éviter la foule autant que possible ».

Pour l’instant, aucun match n’a été reporté ou disputé sans spectateurs. Une conférence téléphonique, réunissant les dirigeants de la NBA et les propriétaires de franchises afin de discuter de la possibilité de mettre en place de nouvelles mesures, devrait se tenir demain pour envisager la marche à suivre.

Le coach des Blazers, Terry Stotts, a pour sa part incarné la voix de la sagesse, rappelant que sa franchise se conformerait aux choix de la NBA, « quelle que soit la décision qu’ils prennent ».