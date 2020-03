Avec l’épidémie de coronavirus, les journalistes sont bannis des vestiaires NBA

Alors que l’Italie a décidé d’arrêter toutes ses compétitions sportives, et demander à ses habitants d’éviter les déplacements dans tout le pays pour tenter d’endiguer l’épidémie de coronavirus, la NBA s’active aussi.

La première étape sera ainsi de bannir toutes les personnes « non essentielles » des vestiaires. Seuls les joueurs, les coachs, les dirigeants et les membres du staff des clubs pourront ainsi y accéder, ce qui signifie que les journalistes ne pourront plus s’y rendre, avant et après les matchs, comme c’est le cas habituellement.

La presse ne pourra ainsi discuter avec les joueurs et les entraîneurs qu’en dehors du vestiaire, avec une distance de sécurité d’au moins deux mètres, afin d’éviter toute contamination.

La NBA assure que ces mesures font partie des recommandations des experts en maladies infectieuses et en santé publique consultés. La ligue tiendra une conférence téléphonique avec les propriétaires mercredi après-midi, pour parler de la suite. Et peut-être de l’éventualité de plus en plus probable de faire jouer les matchs à huis clos…