Après ses problèmes d’alcool, Chucky Atkins veut poursuivre sa percée dans le coaching

Le CV de Chucky Atkins aurait pu comporter une mention « champion NBA ». Manque de chance pour l’ancien meneur des Pistons, de 2000 à 2004, il a été l’un des protagonistes de l’échange de taille permettant l’arrivée de Rasheed Wallace à Detroit. Quelques mois plus tard, il voyait ses anciens coéquipiers soulever le trophée.

Après dix saisons dans la ligue, dont une en tant que titulaire chez les Lakers (2005), le joueur non-drafté prenait sa retraite dans l’optique de rajouter des lignes à son CV. Dans le coaching cette fois. Seulement, ses premiers pas en la matière, au lycée Evans de sa ville natale d’Orlando, ont tourné court.

En cause, sa consommation d’alcool. Entre deux parties de golf, le néo-retraité finit par comprendre que la boisson devient problématique chez lui. En 2014, il est d’ailleurs arrêté pour conduite en état d’ivresse. « J’ai décidé que la meilleure chose à faire, à ce moment précis, était de prendre du recul et de me ressaisir, car au bout du compte, je me suis rendu compte que j’étais un modèle et que je me comportais mal », se souvient l’intéressé.

Après avoir payé ses frais de justice, terminé ses classes sur la conduite en état d’ivresse et réalisé son travail d’intérêt général, Chucky Atkins peut reprendre sa route vers le coaching. Il prend d’abord en charge les E1T1 Rebels, une équipe AAU, l’American Athletic Union (association du sport amateur aux États-Unis). Cette équipe est basée à Orlando et sponsorisée Amar’e Stoudemire. Puis en septembre dernier, l’ancien joueur NBA devient coach principal de CP25, une autre formation du même système, sponsorisée cette fois par Chandler Parsons.

Dans le même temps, il intègre surtout, avec 13 autres anciens joueurs NBA, le programme de formation des assistants coaches qui vise à permettre la transition des parquets vers les banc des universités, de la G-League et de la NBA. Chucky Atkins entend suivre l’exemple de Monty Williams, le coach des Suns, passé par ce programme.

« Tout le monde mérite une seconde chance, » formule l’ancien joueur à qui la justice a imposé de partager son histoire avec les lycéens basketteurs locaux. « Je peux dire beaucoup de choses à ces jeunes pour les aider parce que j’ai été là où ils veulent aller. Il faut apprendre à gérer les épreuves et à y faire face du mieux que l’on peut. Si vous avez besoin d’aide, n’ayez pas peur de la demander. »

Au contact de Doc Rivers, Mike Fratello, Rick Carlisle et bien sûr Larry Brown dans sa carrière de joueur NBA, Chucky Atkins entend développer sa propre approche du coaching : « En définitive, un entraîneur est seulement aussi bon que les gars de son équipe. Ce serait mon job de les guider et de les diriger. […] Je prendrais un peu du style de tous ces coaches et je trouverais ma propre formule pour être victorieux. »