Covid-19 : Patrick Ewing est sorti de l’hôpital

Il y a deux jours, l’université de Georgetown annonçait que l’entraîneur de son équipe masculine, Patrick Ewing, avait été testé positif au Covid-19 et qu’il était donc rentré à l’hôpital, pour y être soigné et isolé.

Ce soir, son fils Patrick Ewing Jr. donne des nouvelles rassurantes sur Twitter, expliquant que l’ancien pivot des Knicks est de retour chez lui.

« Je veux remercier tous les docteurs et le personnel de l’hôpital, qui se sont occupés de mon père durant son séjour, ainsi que tous ceux qui nous ont contactés pour nous adresser leurs pensées et leurs prières, depuis le diagnostic », écrit-il ainsi. « Mon père est désormais à la maison et va mieux. Nous continuerons de surveiller ses symptômes et de suivre les directives du centre pour le contrôle et la prévention des maladies. J’espère que tout le monde continue de faire attention, pour se protéger eux-mêmes et ceux qu’ils aiment. »