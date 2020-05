Patrick Ewing hospitalisé après avoir contracté le Covid-19

Alors que la NBA pense de plus en plus à reprendre l’action, une de ses légendes a été touchée par le Covid-19. Patrick Ewing (57 ans) a effectivement annoncé qu’il avait été testé positif.

« Je veux partager que j’ai été testé positif au Covid-19. Ce virus est à prendre au sérieux et j’encourage tout le monde à prendre ses précautions et prendre soin de ses proches. Maintenant plus que jamais, je veux remercier les infirmiers et le corps médical sur les premières lignes. Je vais m’en sortir et on va s’en sortir. »

Georgetown a également confirmé que Patrick Ewing était le seul cas positif parmi le staff et les joueurs.

Coach des Hoyas depuis 2017, l’ancien pivot de New York est évidemment une légende de l’université, intronisé au Hall of Fame en 2008 après une longue carrière NBA, avec les Knicks.