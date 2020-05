Pour Quinn Cook, le titre de champion 2020 sera encore plus difficile à obtenir

Alors qu’une reprise de la saison dans des conditions inédites se précise, Shaquille O’Neal a évoqué la légitimité du potentiel champion NBA 2020. Le parcours jusqu’à la finale pourrait en effet être moins éreintant et plus court, avec notamment la perspective de disputer des séries sans public, sans déplacement, etc, etc.

Alors que ses Lakers font toujours partie des favoris pour décrocher cette fameuse bague, Quinn Cook pense tout le contraire, d’autant que si la saison venait à reprendre en un seul lieu, la franchise de LA perdrait le principal avantage acquis en saison régulière, à savoir l’avantage du terrain.

« Je pense que ces playoffs vont même être plus durs que les autres, a-t-il confié à The Athletic. On a tous souffert, dans le sens où on n’a pas pu bouger comme on l’a voulu, tous ensemble. Dans cette configuration, aucune équipe n’a d’avantage sur une autre. Aucun complexe sportif n’a été ouvert jusqu’à récemment. Donc je pense que ça va être plus dur. Je ne peux pas parler pour chaque équipe, mais si certains gars ne communiquent pas ensemble et ne restent pas concentrés sur l’essentiel, ça pourrait être plus difficile de retrouver de la cohésion ou cet esprit de camaraderie ».

La cohésion toujours intacte chez les Lakers

Si les inconnues demeurent nombreuses, pour ce qui est de la cohésion, Quinn Cook assure que les Lakers sont restés en contact à travers leur messagerie commune.

« Notre messagerie de groupe est toujours vivante et active, sans doute même plus qu’avant parce que c’est tout ce qu’on a à faire à présent, rester sur nos téléphones. On s’envoie toujours des messages les uns aux autres, par FaceTime aussi, on prend des nouvelles de chacun via les réseaux sociaux, a-t-il ajouté. C’est un groupe formidable, et évidemment, les gars veulent garder l’objectif final à l’esprit, donc on essaie tous de rester proches et ensemble à travers ça ».

Reste toutefois à attendre le feu vert définitif de la NBA qui planche toujours sur une reprise du côté d’Orlando, dans la bulle de Disney World, un scénario qui ravit déjà l’ex joueur des Warriors.

« Ce serait fou, ce serait un truc unique et tout le monde vivrait ce truc ensemble. Alors évidemment, on veut tous retourner jouer parce que c’est notre sanctuaire, c’est thérapeutique pour nous. On aime juste jouer, être avec nos coéquipiers. Mais bien sûr, on essaie aussi d’être autant en sécurité que possible. Quelle que soit la direction que prendra la ligue, je sais que ce sera la meilleure pour tout le monde. On attend toujours de voir ce qui va se passer ».