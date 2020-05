Les Knicks et les Nets autorisés à s’entraîner

Épicentre de la pandémie aux États-Unis avec 360 000 cas positifs et 23 000 décès, New York a décidé d’autoriser les franchises professionnelles à reprendre le chemin de l’entraînement.

C’est le gouverneur Andrew Cuomo qui l’a annoncé sur Twitter, précisant que les rencontres seront sans public : « Je crois que le sport peut reprendre sans public dans les stades, sans public dans les salles. Mais faisons-le. »

Cela concerne évidemment les Knicks et les Nets en NBA, à l’arrêt depuis le 11 mars, mais aussi toutes les autres franchises de « Big Apple » comme les Islanders et les Rangers (NHL), les Yankees et les Mets (baseball) ou encore les Giants et les Jets (NFL).

« On veut que les gens puissent regarder du sport » a lancé le gouverneur. « Pour les personnes obligées de rester chez elles, cela leur donne quelque chose de plus à faire. C’est un retour vers la normalité. »