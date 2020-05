Le 24 mai 1999, Chuck Daly tire sa révérence

Les saisons à Detroit et son rôle aux commandes de la légendaire « Dream Team » en 1992 ont éclipsé les autres postes de la carrière de Chuck Daly. Avant les Pistons, il avait connu une demi-saison à Cleveland en 1981-1982, et après, il avait atterri à New Jersey (1992-1994) puis Orlando (1997-1999).

C’est en Floride qu’il va disputer ses derniers matches en carrière. Bien qu’il possédait le meilleur bilan de l’Est (33-17) avec Miami et Indiana durant cette saison raccourcie à cause du lockout, le club d’Orlando ne va pas résister aux Sixers d’Allen Iverson, auteur d’une performance record avec 10 interceptions dans le Game 3.

Le 15 mai 1999, le Magic est éliminé et neuf jours plus tard, le 24 mai, Chuck Daly annonce qu’il quitte son poste et tire sa révérence définitivement.

« C’est la fin, en ce qui concerne le coaching, pour moi », annonce-t-il. « L’esprit est toujours là, mais plus le corps. C’est aussi simple que ça. »

Les différents voyages en plein de milieu de la nuit durant la saison ont eu raison de la volonté de l’ancien coach des Pistons, 68 ans à l’époque. Sans compter que les tensions avec Penny Hardaway ont sans doute pesé également, même s’il a toujours prétendu le contraire.

Les options étaient nombreuses pour Chuck Daly : continuer pour une saison de plus à 5 millions de dollars, accepter un poste de consultant pour 200 000 dollars toujours au Magic ou bien quitter Orlando pour un autre banc ailleurs. Il choisira la seconde, en devenant conseiller pour le GM, John Gabriel.

Chuck Daly finira donc sa carrière avec deux titres NBA (1989 et 1990), une défaite en Finals (1988), 1 075 matches de saison régulière dirigés pour 638 victoires. En playoffs, le champion olympique 1992 avait également coaché 126 rencontres pour 75 succès. Il est décédé dix ans plus tard, le 9 mai 2009.