Le 13 mai 1999, Allen Iverson bat le record d’interceptions dans un match de playoffs

Triple meilleur intercepteur de la ligue, Allen Iverson était un remarquable voleur de ballons. Avec sa vitesse, sa vision et son sens du timing, « The Answer » coupait les lignes de passe à très haute vitesse et ensuite, avec sa rapidité, impossible de le rattraper dans sa course vers le panier.

Son meilleur match dans ce domaine est aussi la meilleure performance de l’histoire des playoffs. Le 13 mai 1999, dans le Game 3 du premier tour de playoffs face au Magic, l’arrière des Sixers va étouffer Penny Hardaway et sa bande, ainsi que Dominique Wilkins qui joue alors les dernières minutes de sa superbe carrière.

Avec six ballons volés à la pause, il s’était déjà rapproché du record NBA. Six joueurs avaient en effet intercepté huit ballons dans une rencontre de playoffs – les interceptions étant comptabilisées depuis la saison 1973-1974.

En seconde mi-temps, Allen Iverson en dérobe quatre de plus pour non seulement battre l’ancien record, mais également devenir le premier joueur de l’histoire des playoffs à atteindre la barre des dix ballons subtilisés.

Son interception la plus symbolique reste sa neuvième, celle sur Nick Anderson qui tente une remise en jeu. En apparence, Darrell Armstrong semble seul. Mais Allen Iverson intervient avec une telle rapidité qu’il coupe la ligne de passe et va conclure avec un dunk. Du début à la fin de cette partie, c’est un petit bijou d’anticipation et de lecture défensive de la part du meilleur marqueur de la ligue.

Le Magic s’inclinera 97-85, avant d’être éliminé le match suivant. Dans cette rencontre à Philadelphie, les Floridiens perdront un total de 26 ballons, dont neuf pour le seul Darrell Armstrong.