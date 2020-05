S’il gagne le titre NBA, Giannis Antetokounmpo veut emmener les Bucks fêter ça à Mykonos

Giannis Antetokounmpo a profité du podcast « Athletes Doing Good Radiothon » pour se muer en ambassadeur du tourisme grec. La star des Bucks a en effet confié qu’il envisageait d’emmener son équipe dans son pays natal, avec visiblement un penchant pour l’île de Mykonos, en cas notamment de célébration d’un potentiel titre NBA.

« Avant que tout cela n’arrive avec le Covid-19, je parlais d’emmener l’équipe en Grèce, à Mykonos, » a-t-il ainsi confié. « Mykonos est l’une des meilleures îles de Grèce, c’est une île de fête. Vous ne pouvez pas y aller avec votre conjoint, vous devez être seul. Ce doit être un voyage de gars. Évidemment, nous avons aussi l’archipel de Santorin. Santorin, c’est vraiment romantique. Il y a le meilleur coucher et lever de soleil du monde. Tu peux y emmener ton conjoint ».

Le « Greek Freak » a également confié qu’il avait emmené deux de ses coéquipiers avec lui l’été dernier, et que c’est là que l’idée est venue de refaire le même voyage, mais avec toute l’équipe.

« J’ai eu l’occasion d’y aller l’année dernière. Je suis allé avec (Eric) Bledsoe et Brook (Lopez) à Mykonos, et j’ai été un peu triste de ne pas pouvoir amener toute l’équipe, pour vivre ce que nous avons vécu. Je pense donc qu’après avoir gagné le titre, on pourra soulever le trophée et fumer un cigare comme MJ. Et tout ça, on pourra tous le faire à Mykonos ».

Une bonne source de motivation pour Giannis Antetokounmpo. Il ne manque plus qu’à décrocher le titre…