Dirk Nowitzki se motivait au quotidien en pensant à Tim Duncan et Kevin Garnett

Alors qu’il a vécu la belle vie pendant les mois qui ont suivi sa retraite, en mangeant et en buvant n’importe quoi, Dirk Nowitzki reconnaît qu’il n’a pas toujours été d’une motivation sans faille durant les intersaisons de sa carrière.

Certes, l’Allemand avait un calendrier strict, mais le feu intérieur n’était pas toujours puissant. Il fallait l’alimenter, et pour ça, le MVP 2007 avait ses références.

« Durant ma carrière, il a toujours fallu que je trouve une façon de me motiver », raconte-t-il au site officiel des Mavericks. « L’été, j’avais la même routine quotidienne, six ou sept fois par semaine. Il y avait des moments où, bien sûr, je n’étais pas motivé. Mais pour me sortir du lit, je me disais que Kevin Garnett ne restait pas dans son lit à dormir, ni Tim Duncan. Donc je devais me bouger le derrière et aller m’entraîner. »

Il suffisait d’une étincelle pour retrouver la motivation et se lancer pleinement dans le travail.

« Une fois que c’était fait, que la routine commençait, bien sûr que je m’amusais. Parfois, durant la saison, pour un match du mardi soir dans une petite ville, il me suffisait de voir l’entre-deux ou les fans dans les gradins pour me pousser. Ou quelqu’un qui venait me chambrer. Ce sont ces petites choses qui permettent d’être dedans. »

Forcément, les récents exemples de Michael Jordan dans « The Last Dance », qui s’invente des histoires pour se motiver, ont parlé à Dirk Nowitzki.

« C’était intéressant pour moi de voir comment Jordan trouvait ces petites choses, et parfois les inventait. Il s’imaginait qu’on l’avait chambré. Pour lui, c’était une façon d’être constamment motivé. C’était fantastique à voir. Même les professionnels ont parfois du mal à se motiver eux-mêmes, il faut ruser et jouer avec son esprit. »