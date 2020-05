Le président des Wolves impressionné par Karl-Anthony Towns face aux épreuves

Selon Gersson Rosas, Karl-Anthony Towns a été « incroyable tout au long de ce processus ». Par « processus », le président des opérations basket fait référence à ce contexte sanitaire jamais vu, qui a eu des conséquences dramatiques pour son joueur : le décès de sa mère, Jacqueline Cruz-Towns, mi-avril.

« Pour ceux qui le connaissent, c’est quelqu’un de très instruit et intelligent qui comprend les choses, » poursuit le dirigeant. « Et je lui accorde beaucoup de mérite, ainsi qu’à sa famille, car au moment où ils vivaient cette tragédie, ils nous ont montré l’exemple. »

Gersson Rosas rapporte que la famille Towns a été très investie auprès de la Mayo Clinic, vers laquelle le joueur a notamment effectué un don conséquent. « Ils ont aidé leurs communautés ici à Minnesota et dans le Northeast (ndlr : un quartier dans Minneapolis) pour donner tout ce qu’ils pouvaient en retour. (Karl-Anthony Towns) est une personne très proactive qui a traversé beaucoup de choses et qui a fait preuve d’une incroyable force de caractère et de ténacité en dépit de la disparition de sa mère. »

Son décès a marqué les esprits au sein de cette franchise très impliquée dans la lutte face à l’épidémie. Karl-Anthony Towns et ses coéquipiers doivent encore patienter avant d’avoir l’occasion de lui rendre hommage sur les parquets.

En attendant, Gersson Rosas loue la maturité de ses joueurs : « Ils comprennent le risque et tout ce qu’on traverse, ils prennent des décisions réfléchies. Nous sommes convaincus que nos joueurs sont en bonne condition et qu’ils veulent revenir. Ils veulent être dans un environnement qui leur est familier […] et avoir l’occasion de se mettre mentalement dans un environnement où ils se sentent en sécurité, et je sais que c’est le cas pour Karl. »