Selon Jared Dudley, il y a 90 % de chances que la saison NBA reprenne

Alors que la NBA étudie un large éventail de scénarios pour la reprise, l’optimisme semble de mise chez les instances de la ligue. Selon Jared Dudley, le vétéran toujours très bien informé (et bavard), il y a de très grandes chances qu’on ait bel et bien droit à un tournoi final.

« Maintenant, je dirai que je suis confiant à 90% que la saison va reprendre », a-t-il déclaré pour Sports Illustrated. « La seule raison pour laquelle ils ne veulent pas dire que c’est du 100%, c’est qu’il faut gérer la part d’inconnu de ce virus. Ils continuent d’évoquer une deuxième vague ou quelque chose d’inattendu. »

Mais quel serait alors le format de cette reprise ? Y aurait-il même toutes les équipes de la Ligue ou simplement les huit premiers de chaque conférence ?

« J’ai entendu parler de deux ou trois scénarios. L’un d’entre eux prévoit entre cinq et sept matchs de saison régulière, pour arriver au cap des 70 matchs. Et un autre scénario plus flou, dans le cas où toute les équipes ne seraient pas concernées, peut-être un tournoi pour la 8e place, jusqu’au 11e du classement. »

Évidemment partie prenante avec ses Lakers, Jared Dudley prône quant à lui un tournoi expéditif, rapide et sans fioritures. « Je pense qu’il serait plus facile de commencer directement par les playoffs. On a une grosse contrainte de temps pour finir en septembre et préparer la saison suivante, s’occuper de la Draft. Des playoffs direct, quelques matchs de présaisons, trois ou quatre à Orlando ou Vegas et s’y mettre sans attendre. »

« On ne va pas aller de zéro à cent. Ils vont nous donner une semaine ou une dizaine de jours de workouts individuels. Puis une semaine supplémentaire d’entraînement »

Dans le même temps, l’ailier vétéran de Los Angeles assure qu’il faudra faire monter la température crescendo. Avec une préparation plus longue en amont du tournoi pour le coup…

« Je ne pense pas qu’on va aller de zéro à cent. Ils vont nous donner une semaine ou une dizaine de jours de workouts individuels. Et puis, une semaine supplémentaire d’entraînement. Et ensuite, un camp d’entraînement de deux ou trois semaines avant de décoller pour Orlando et Vegas. »

Sans trop savoir quand ce mystérieux tournoi pourrait avoir lieu sur le parc Disney, Jared Dudley a confirmé toutes les précautions prises par le staff des Lakers depuis la reprise des entraînements individuels.

« Dans la salle de musculation, je n’ai pas de masque. Mais les entraîneurs et les préparateurs portent un masque et des gants, plus des couvre-chaussures. Il y a une vraie attention sur ça. Et quand tu vas dans la salle d’entraînement, tu dois mettre ton masque. Et quand les préparateurs bossent avec toi, ils portent des gants. »

Quant aux rumeurs selon lesquelles les joueurs seront strictement tenus à rester dans leur « bulle », Jared Dudley précise la chose. Les joueurs devraient pouvoir sortir et rentrer du parc, bien qu’il semblerait que des activités soient déjà prévues sur place pour leurs loisirs (golf notamment).

« On va pouvoir sortir mais on sait que si tu contractes le coronavirus, tu ne peux pas jouer. On sera tous testés en permanence. Donc, les gros joueurs, on va les mettre dans une bulle et on ne va pas pas les laisser sortir. »