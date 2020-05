En cas de reprise, la NBA étudie la piste de la ville de Houston

Alors qu’on évoque de plus en plus les villes d’Orlando (où Disney World commence visiblement à aménager ses hôtels et ses salles) et de Las Vegas pour accueillir la possible fin de saison NBA, The Ringer révèle qu’une autre piste est étudiée, et elle mène à Houston. Le gouverneur de l’État, Greg Abbott, a annoncé que les compétitions de sport professionnel pouvaient reprendre le 31 mai, et ce sera sans public.

Nos confrères rappellent que le Toyota Center, la salle des Rockets, est mitoyenne du George R. Brown Convention Center, un immense complexe qu’il est possible de transformer en salle de basket. Ils évoquent aussi les « playoffs 2020 », et peut-être que la fin de la saison régulière pourrait se dérouler à Orlando et Las Vegas, et les playoffs à Houston. C’est une possibilité même si la NBA souhaite limiter au maximum les déplacements en cas de reprise.

Ce qui est certain, c’est qu’à Houston, les Rockets ont repris l’entraînement. Une poignée seulement puisqu’ils n’étaient que trois mardi : P.J. Tucker, Isaiah Hartenstein et Bruno Caboclo. Les autres continuent de s’entraîner dans leurs lieux de confinement comme la Californie pour Russell Westbrook, et l’Arizona pour James Harden.