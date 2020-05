Ray Allen et Spike Lee votent Zion Williamson pour la suite de « He Got Game »

« Il y a tellement plus dans ce film que nous devons continuer avec l’histoire. Nous aimerions faire une deuxième partie. Parce qu’il y a tellement de contenu, tellement de choses qui se passent dans le monde aujourd’hui, et dans le sport dont nous devons parler. »

C’était il y a deux ans. Ray Allen confiait à ESPN cette envie grandissante de la part de ceux qui ont fait « He Got Game » de rempiler pour une suite.

La perspective de voir un jour un « He Got Game II » reste toujours d’actualité, comme le réalisateur Spike Lee et son ancien acteur principal l’ont confié à l’émission « Encore », sur le compte Twitter de Jordan Brand.

Pour ce qui est de celui qui pourrait être le successeur de Ray Allen à l’écran, Zion Williamson serait la priorité sur la « short list » de Spike Lee, qui sait la difficulté de trouver un joueur NBA qui sache jouer la comédie et accepte de faire le sacrifice de longues journées de tournage.

« On essayait d’avoir un rendez-vous avec lui avant le début de la pandémie, » a confirmé le réalisateur. « On essayait de se rendre à New Orleans avec Ray pour le rencontrer. Je suis toujours dans cette optique. »

Le rookie des Pelicans a déjà exprimé son envie de faire partie de cette aventure originale. Spike Lee a en revanche confirmé que Denzel Washington, qui jouait le père de Ray Allen dans le film, ne voudrait pas participer.