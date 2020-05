Chine, reprise de la saison, salaire des joueurs… L’improbable dialogue entre Donald Trump et le propriétaire des Rockets

Lundi, Donald Trump avait invité quelques-uns des plus grands dirigeants de l’industrie de la restauration à la Maison Blanche pour évoquer la reprise économique et la ré-ouverture des restaurants. À table, Tilman Fertitta, patron de Landry’s Inc., qui possède des casinos, des hôtels et des restaurants dans 25 Etats, et accessoirement propriétaire des Rockets.

Le Président des Etats-Unis leur donne la parole, un à un, pour qu’ils expliquent leurs difficultés actuelles, les licenciements et les solutions envisagées, et dès sa prise de parole, Tilman Fertitta lance : « C’est amusant que vous évoquiez la Chine car j’aurais dû réaliser que ce serait une mauvaise année pour la Chine quand mon GM avait tweeté, vous savez, « Freedom for Hong Kong ». C’était le début de mon année… »

« Morey vous a foutu un peu le bordel »

Il y a des rires dans la salle, et Donald Trump lui demande : « Et vous n’avez rien dit… » Tilman Fertitta lui répond qu’il essaie de faire en sorte que ça marche, mais le président ajoute en parlant de Daryl Morey : « Il dirige les Rockets, et en fait, c’est un super mec. Sa famille est super, et tout est super. Mais il vous a un peu foutu le bordel. Qu’est-ce qu’il lui est arrivé ? Il travaille encore pour vous ? »

Tilman Fertitta lui confirme que Daryl Morey est toujours à Houston, et Donald Trump lâche : « C’est qu’il doit être vraiment bon !« . « C’est une question piège, mais il l’est » ajoute le propriétaire des Rockets.

Le patron des Rockets enchaîne alors sur les problèmes économiques et les aides de l’Etat, mais Donald Trump revient à la charge lorsqu’il entend parler de millions… « Et vous faites quoi avec vos deux joueurs qui gagnent 25 millions de dollars par an ? » se marre le président des Etats-Unis. « En fait, j’en ai deux qui gagnent 40 millions, Russell et James » lui répond Tilman Fertitta.

« En même temps, ce sont de bons joueurs » concède Donald Trump, alors que Tilman Fertitta lui explique que la convention collective de la NBA oblige les propriétaires à verser les salaires. L’occasion pour le président américain d’évoquer la reprise de la saison, et Tilman Fertitta balance ce qu’il sait en l’état.

« Je pense qu’ils attendent de voir comment ça se passe dans certains États et de voir si on sera en mesure de jouer. Il faut être certain que le virus continue d’être sur la bonne voie dans les semaines à venir. Si ça continue comme ça, je pense que la NBA, Adam Silver, qui fait un incroyable boulot jusque-là et les 30 propriétaires prendront la décision d’essayer de reprendre la saison. »

« Je pense qu’on jouera quelques matches pour se remettre dans le bain et créer de l’intérêt avant les playoffs »

Une réponse qui ne satisfait pas Donald Trump qui insiste : « Vous allez finir la saison ou pas ? »

« Je pense qu’il y a des discussions sur le fait de finir en jouant un certain nombre de matches. Les joueurs ont besoin de jouer pour être payés. Actuellement, ils ont accepté une réduction de salaire de 25%. 50% des nos revenus leur reviennent, contrairement aux autres sports. Ils veulent toucher ces revenus, même s’il y a personne dans les salles, et ils pourront être payés« .

Donald Trump lui demande alors si la saison débutera directement en playoffs. « Je pense qu’on jouera quelques matches pour se remettre dans le bain et créer de l’intérêt avant les playoffs. Je pense que ce sera génial pour les États-Unis. Les sports manquent à tout le monde, et tout le monde veut voir ces grandes équipes NBA. »

Tilman Fertitta et Donald Trump reprennent leur discussion sur la situation économique, et alors que le président des États-Unis explique aux autres que le propriétaire des Rockets est un ami de longue date, il lui souhaite « bonne chance pour la suite » dans le basketball. « Vous avez une équipe d’enfer. Passez le bonjour à vos deux supers joueurs, et tous vos joueurs. Mais ils peuvent jouer ? On veut qu’ils jouent cette année ! Vous voulez qu’ils jouent cette année car il peut se passer quelque chose de magique non ? »

« Oui » conclut Tilman Fertitta. « Un peu de magie, et tout d’un coup, on décroche une grosse bague. »