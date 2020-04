Propriétaire des Rockets mais également du groupe de restaurants Landry et de la chaîne de casinos Golden Nugget, l’homme d’affaires Tilman Fertitta affirme voir « brûler » deux millions d’euros chaque jour depuis le début de la pandémie Covid-19. Le multimilliardaire a ainsi pris les devants en licenciant 45 000 de ses salariés.

Le chiffre est impressionnant et on ne sait pas dans quelle mesure la franchise des Rockets a été impactée par cette décision. Toujours est-il que Tilman Fertitta a assuré leur avoir rendu service en agissant de la sorte, afin de leur permettre de toucher des indemnités chômage plus rapidement, même si tous les services qualifiés en la matière sont actuellement dépassés par la demande…

« Vous savez, j’ai traversé la crise de 1987, celle de 2000, celle de 2008. Et c’est une chose dont vous vous rendez compte, vous faites une faveur à vos employés si vous les licencier en premier, parce qu’ils sont les premiers au chômage après l’indemnité de licenciement que vous leur donnez, c’est un truc que j’ai appris il y a de nombreuses années », s’est-il défendu lorsqu’on lui a demandé si la décision avait été difficile à prendre.

Traînant déjà une jolie réputation de radin, Tilman Fertitta avait tout de même dû faire machine arrière lorsqu’il avait tenté se sucrer les congés payés de ses employés durant la pause économique imposée par le Covid-19.

Une « masse salariale » de 1,5 milliard de dollars à gérer

Et le milliardaire de poursuivre avec quelques calculs qui donnent déjà mal à la tête au regard des montants évoqués. Car plus les sommes engagées sont colossales, plus les pertes à venir seront conséquentes.

« C’est ce que les gens ne comprennent pas, nous payons toutes les factures d’hier avec l’argent d’aujourd’hui. Et quand on nous ferme tout en 48 heures, vous avez encore une masse salariale et des indemnités de licenciement, soit 100 millions de dollars pour moi car ma masse salariale est de 1,5 milliard de dollars par an. Ce qui est fait maintenant, mais mon argent brûle encore aujourd’hui à raison de 2 millions de dollars par jour ».

Avec une fortune estimée par Forbes à 4.8 milliards de dollars, le propriétaire des Rockets a de quoi voir venir mais espère tout de même un retour rapide à la normale.

« Quand ils ont fermé la ville de Houston, j’ai pensé que c’était prématuré, » a-t-il poursuivi. « Mais ils avaient raison à 100%, et nous devons tenir jusqu’à la fin de ce mois, et commencer réouvrir en mai, non seulement du point de vue financier, mais aussi de la santé mentale, qui est énorme. J’ai parlé à tant de gens qui disent : « Je veux juste revenir travailler. Je ferais n’importe quoi, mais je dois sortir de chez moi ». Nous sommes tous en difficulté. Nous luttons tous ».