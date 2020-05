Le conseil que Kemba Walker a retenu de Michael Jordan

Même si sa franchise ne parvient toujours pas à décoller, jouer pour Michael Jordan reste un honneur comme pourrait le confirmer Tony Parker, lui qui a réalisé son rêve en rejoignant Charlotte pour y relever un ultime défi.

Kemba Walker a quant à lui été le « franchise player » des Hornets, progressant année après année jusqu’à devenir une star de la ligue, pour finalement quitter la Caroline du Nord l’été dernier. Les deux hommes ont ainsi pu nouer une relation solide au fil des années, même si Kemba Walker a finalement rallié Boston.

Être à fond chaque soir

Les conseils de Michael Jordan envers son disciple ont été nombreux en huit saisons, mais si le meneur ne devait en retenir qu’un, il concernerait davantage le mental que l’aspect purement technique.

« Le conseil qu’il me donnait toujours, c’est simplement comment se donner à fond chaque soir, » a confié Kemba Walker. « Il me disait toujours : « Ne reste pas dans ta zone de confort ». Ça, c’est son truc, il le répétait tout le temps et je l’ai toujours écouté. Mais bon, je n’allais pas rester dans ma zone de confort ! C’est le job dont j’ai toujours rêvé, je veux le garder, c’était ma mentalité, jamais je ne vais me reposer sur mes lauriers. Vous savez, je sais qui est mon patron, vous voyez ? Jamais, je ne vais laisser tomber Michael Jordan. Donc oui, il a été très influent dans ma carrière de basketteur ».

Malgré tout, Kemba Walker a fini par quitter les Hornets, lassé d’être dans une équipe qu’il devait porter soir après soir, avec une qualification pour les playoffs comme meilleur scénario.

« Ces moments à Charlotte m’ont préparé à vivre des instants comme ceux-ci », expliquait-il en février. « Je devais faire beaucoup chez les Hornets, j’étais le joueur principal. Maintenant, au sein d’une équipe où tout n’est pas concentré sur moi, je ne dois pas porter autant la balle et prendre les gros shoots. Je me fiche des grosses statistiques, d’être le meilleur marqueur chaque soir. Cette saison, il y a beaucoup de matches où je ne l’ai pas été, et on a tout de même gagné. Aurais-je pu dire la même chose à Charlotte ? » Un peu de confort ne fait pas de mal…