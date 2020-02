Kemba Walker heureux d’être un All-Star qui gagne

All-Star depuis 2017, Kemba Walker avait l’habitude de vivre le meilleur moment de sa saison en février, entouré de stars qui, elles, allaient ensuite en découdre pendant les playoffs. Lui n’avait d’autre choix que de les regarder à la télévision, Charlotte n’étant pas armé pour s’y inviter.

Cette saison, il est de nouveau invité de la grand-messe annuelle, mais son statut a évolué puisque les Celtics sont la troisième meilleure équipe de l’Est. Ils ont même déjà quasiment autant gagné de matches cette saison que les Hornets durant l’intégralité de l’exercice précédent (38 contre 39).

« Cette année, c’est différent vis-à-vis du bilan », explique-t-il. « Tout est différent, dans le bon sens. À Charlotte, c’était compliqué. On n’avait pas une véritable chance d’être compétitif, et là, je me retrouve dans les sommets de la conférence. C’est mon meilleur bilan depuis que je suis arrivé dans la ligue. J’ai toujours eu la sensation d’avoir le respect de mes pairs, ils savaient que je pouvais jouer à haut niveau, mais je sens que ce n’est pas pareil. »

Après des saisons à être le meilleur joueur et scoreur d’une équipe faible, Kemba Walker ne crache pas sur une situation sportive plus agréable, même s’il est moins clinquant en terme de statistiques et de responsabilités.

« Ces moments à Charlotte m’ont préparé à vivre des instants comme ceux-ci. Je devais faire beaucoup chez les Hornets, j’étais le joueur principal. Maintenant, au sein d’une équipe où tout n’est pas concentré sur moi, je ne dois pas porter autant la balle et prendre les gros shoots. Je me fiche des grosses statistiques, d’être le meilleur marqueur chaque soir. Cette saison, il y a beaucoup de matches où je ne l’ai pas été, et on a tout de même gagné. Aurais-je pu dire la même chose à Charlotte ? »

Il est désormais impatient de goûter aux playoffs à Boston, où les fans sont particulièrement passionnés.

« Je voulais vivre ça, voilà pourquoi je suis venu ici. Chaque match de saison est important car il aura un impact sur la suite. Les fans des Celtics sont incroyables. J’ai la sensation de revenir à UConn. À l’époque, on avait toujours des gens présents pour les matches à l’extérieur. Dans chaque salle où on joue, il y a un paquet de maillots des Celtics dans les tribunes. On entend des « Let’s Go Celtics ». C’est vraiment unique. »