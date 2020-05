Aux Etats-Unis, « The Last Dance » n’est pas totalement terminé. Certes, les deux derniers épisodes de la série sur Michael Jordan et les Bulls ont été diffusés dans la nuit, mais ESPN a un « cadeau » pour les Américains, « Game 6 : The Movie ». C’est le nom du documentaire diffusé mercredi soir aux Etats-Unis, et comme son nom l’indique, il se concentre sur le dernier match des Bulls version Michael Jordan, ce 6e et dernier match de la série face au Jazz en 1998.

Quel intérêt ? Selon Gregg Winik, producteur exécutif de « The Last Dance », l’idée est venue en compilant les 40 dernières secondes de ce Game 6. A l’époque, ce dernier est caméraman pour la NBA, et avec quatre autres cadreurs de la NBA, ils ont filmé le match en HD. C’est le tout début de la haute définition, et mercredi, pour la toute première fois, il sera possible de voir la rencontre en HD. « Si vous m’aviez il y a six mois qu’on ferait ça, j’aurais dit que c’était impossible » a-t-il confié à AP. « Cela dévoile beaucoup d’images dramatiques, et ça sort de l’écran. »

Pour que ce soit parfait, ESPN a négocié avec NBC pour reprendre les commentaires originaux du quintet Bob Costas, Isiah Thomas, Doug Collins, Ahmad Rashad et Jim Gray.