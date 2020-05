La folle histoire du duel à un million de dollars entre Shaquille O’Neal et Hakeem Olajuwon

Alors que la NBA songe à plusieurs possibilités pour une reprise tardive de la saison, et après l’essai peu concluant du H-O-R-S-E, peut-être faudrait-il ressortir l’idée du tournoi en « un-contre-un » des vieux cartons.

On dit « ressortir » car en effet, en 1995, l’idée avait fait son chemin et elle était même très bien engagée avec plusieurs stars NBA dans la boucle, dont un duel au sommet entre Shaquille O’Neal et Hakeem Olajuwon. Rien de moins, et ce, trois mois seulement après l’amère défaite (un « sweep » !) du Shaq avec Orlando contre Houston et « The Dream » en finale NBA.

« Il m’avait un peu surpassé durant les Finals mais ce n’était pas non plus une bataille d’égal à égal car, quand j’obtenais la balle, ils envoyaient des prises à deux et nous ne faisions pas prise à deux sur lui », explique Shaquille O’Neal sur NBC Sports. « Je voulais montrer à tout le monde que j’étais inarrêtable. Personne ne peut me tenir en un-contre-un. »

Donald Trump comme promoteur d’un duel de poids lourds

Alors que la NBA vit son premier lockout, cette « guerre sur le terrain » devait aussi réunir d’autres joueurs tels que Nick Van Exel et Kenny Anderson, chez les poids légers. Les deux tout frais draftés, Joe Smith et Kevin Garnett, représentaient quant à eux la catégorie des mi-lourds.

Sur l’idée de Leonard Armato, l’agent commun des deux pivots, qui venait de trouver un sponsor de poids en Taco Bell, ce combat de poids lourds mettait un million de dollars en jeu. Et, comble de l’ironie, il devait se tenir dans la ville du vice, à Atlantic City, dans le casino du Taj Mahal, alors propriété de l’actuel président Donald Trump.

La campagne marketing était montée crescendo avec une pub pleine page dans USA Today courant juillet où Shaq envoyait une missive menaçante à Hakeem : « La finale est peut-être une affaire classée mais ce n’est pas fini entre toi et moi. Bien sûr, tu es plutôt bon avec toute ton équipe derrière, mais je te veux en un-contre-un. »

Deuxième étape : le clip vidéo pour la campagne de pub à la télé. Là encore, c’est du haut de gamme : Spike Lee à la direction, Central Park comme décor. Après le succès de Mars Blackmon avec Michael Jordan, le réalisateur met les deux géants en salopette sur un tandem ou en costume sur une barque. Mythique ! « Les gens se demandaient : mais c’est Hakeem ? Et c’est Shaq ? C’était plutôt marrant », se souvient Shaquille O’Neal.

Enfin, en septembre, sur Broadway, une conférence de presse réunissait tout ce beau monde à deux jours de l’événement. « Shaq contre Hakeem va être l’événement le plus fabuleux de l’histoire d’Atlantic City, et seul le Trump Taj Mahal pouvait accueillir un tel méga-événement », lançait Donald Trump déjà en plein délire.

« Mon jeu était similaire à Grant Hill »

Mais toute cette campagne va tomber à l’eau, la faute au dos récalcitrant du Dream. Apprenant la nouvelle par un coup de fil de Clyde Drexler, Leonard Amato a espéré jusqu’au bout qu’Hakeem Olajuwon se sentirait suffisamment bien pour jouer mais le match a été annulé !

« Quand Leonard m’a appelé pour me dire qu’Hakeem ne pouvait pas le faire. J’ai simplement dit : Cool. Hakeem n’est pas le genre de gars à avoir peur. D’un, je sais qu’il n’a pas peur. De deux, je sais que s’il avait pu, il l’aurait fait. Mais si ça avait été Christian Laettner, j’aurais dit qu’il avait peur. »

Au beau milieu de négociations sur le CBA, David Stern a détourné le regard bien volontiers sur ce programme en « Pay Per View » qui devait rapporter gros. Mais comme en 1990, avec le duel annoncé entre Michael Jordan et Magic Johnson, le match entre Shaq et Hakeem n’aura pas eu lieu. Et les organisateurs en ont fait les frais.

Shaquille O’Neal quant à lui le regrette encore à ce jour. Avec sa vision très personnelle de la chose…

« Mon jeu NBA n’était pas du tout comme mon jeu en un-contre-un », nuance-t-il. « Sur du un-contre-un, mon jeu était similaire à celui de Grant Hill. Je pouvais dribbler, entre les jambes et autres grigris. [Olajuwon] aurait été pris de court, il n’aurait pas été prêt pour ça. J’aurais pu montrer une autre facette de mon jeu. »

Si le Shaq a bien réalisé quelques petits cross lors de différents All-Star Game, et qu’il aurait probablement pu dominer un Hakeem Olajuwon amoindri, on ne saura jamais ce que ce match aurait pu donner. De même, les autres duels de meneurs et d’ailiers ont tout bonnement été sabordés.

Heureusement, il nous reste quelques moments savoureux…

