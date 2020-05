Les Lakers vont pouvoir rouvrir leur centre d’entraînement ce samedi

Alors que les Blazers, les Nuggets et les Cavaliers ont pu rouvrir leurs centres d’entraînement dès le 8 mai, les Lakers ont dû patienter, la Californie exigeant toujours par décret à ses habitants de se confiner.

Ce décret devait se terminer aujourd’hui, et la franchise de Los Angeles espérait donc pouvoir reprendre le chemin de son centre d’entraînement, le UCLA Health Training Center, dès demain. Sauf que si le confinement en Californie va effectivement être assoupli, les différents comtés de l’État vont pouvoir le prolonger, au cas par cas.

Dans le comté de Los Angeles, où le Covid-19 est encore particulièrement actif, le confinement va donc être prolongé, mais The Athletic assure que les Lakers ont obtenu l’ouverture de leur centre d’entraînement ce 16 mai.

Pour cela, il a fallu obtenir le feu vert du comté de Los Angeles, du gouvernement et des autorités médicales.

LeBron James et sa bande pourront donc s’entraîner selon les règles mises en place par la NBA, à savoir un seul joueur par panier, et donc quatre uniquement en même temps dans la salle, avec un seul assistant pour les aider, équipé d’un masque et de gants. Leur température sera également prise à leur arrivée à la salle.

D’après The Athletic, il y aura quand même quelques restrictions, et le UCLA Health Training Center d’El Segundo ne pourra pas être ouvert tous les jours de la semaine.