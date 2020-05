LeBron James, Stephen Curry et Paul George devront rembourser une partie de leur salaire

Suite à l’accord conclu entre l’union des joueurs et NBA, les joueurs constateront une ponction de 25% sur leur salaire bimensuel qui sera versé vendredi. Une réduction évidemment consécutive à la crise liée au coronavirus, et il faut rappeller qu’elle ne concerne pas une poignée de joueurs qui ont déjà touché l’intégralité de leur salaire. Parmi eux, LeBron James, Stephen Curry, John Wall, Blake Griffin et Paul George.

Pour ces joueurs, essentiellement des superstars, ESPN révèle ainsi que la réduction s’appliquera sur leur salaire de la saison prochaine, et ils devront rendre à leur franchise la somme qui aurait être prélevée, et ça s’échelonne de 390 000 dollars pour LeBron James à 420 000 dollars pour Stephen Curry. Une somme qui pourrait être encore plus conséquente si la NBA annule la fin de la saison régulière, et passe directement aux playoffs en cas de reprise. Dans ce cas-là, la réduction de salaire serait de 40%.

À l’inverse, si la NBA parvient à faire jouer la fin de la saison régulière, dans son intégralité, ce sera aux franchises de rendre les 25% retenus à leurs joueurs. Ce qui paraît tout de même peu probable.

Pour l’instant, il n’y a pas de projection précise si la saison devait être finalement annulée, mais on évoque une perte d’un milliard de dollars pour l’ensemble des joueurs, et on comprend donc mieux pourquoi une grande majorité est favorable à une reprise de la saison, les superstars étant en première ligne pour tenter de redémarrer.