NBA 2K20 actualise sa bande-son avec 24 nouveaux titres

Qui n’a jamais fini par désespérer d’entendre toujours les mêmes morceaux au fil d’une saison de jeu ? Cette année, NBA 2K20 évite cet écueil, avec une bande-son mise à jour au fil des mois.

La troisième mise à jour dynamique a été présentée. Elle comprend 24 titres hip hop, R&B et pop. Les amateurs de rock devront encore repasser.

En plus des stars comme Travis Scott, on retrouve aussi des artistes émergents du label United Master. La playlist est également disponible sur Spotify.

Les 24 nouveaux titres

Travis Scott : « Highest in the Room »

Roddy Ricch : « Start Wit Me feat. Gunna »

Schoolboy Q : « 5200 »

Trippie Redd : « Uka Uka »

Lil Baby : « Woah »

pineappleCITI : « Recognize »

Warm Brew : « Fame »

Gavin Haley : « Long Game »

NGHTMRE & Gunna : « CASH COW »

Kaleb Mitchell : « Get It »

The Aces : « Strong Enough »

Shepherd : « Gametime »

Kofi : « Hold Me Down feat. Tre Wes »

Erick Lottary : « Ball is Life »

The Future Kingz : « 3 Vets »

Armani White : « 2maro »

Rae Khalil : « Maria »

jusLo : « Wristwatch »

Ill Nicky : « FourThirty »

Stizzy Stackz : « Road 2 Riches »

Puku : « Move Right Past »

Peezy International : « Assist »

$wave : « Woah »

Curtis Roach : « WJIT »