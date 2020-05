Pat Riley voit du Dwyane Wade en Bam Adebayo

« Je n’avais jamais rencontré un homme comme ça, un joueur très respectueux, très digne, un joueur d’équipe et qui a grandi au point de vouloir plus de responsabilités. Et chaque soir, on voit le meilleur de lui-même ».

Les compliments sont signés de l’emblématique président de la franchise de Miami, Pat Riley, et sont destinés à Bam Adebayo, l’ancien pensionnaire de Kentucky ayant réussi à séduire toute une organisation, par sa façon de jouer, mais aussi son comportement exemplaire.

Dans un clip-hommage publié par la franchise, Pat Riley a ainsi osé une comparaison flatteuse pour son intérieur, assurant qu’il voyait du Dwyane Wade en lui à travers son attitude.

« Il me rappelle beaucoup Dwyane, dans l’attitude qu’il avait, » a-t-il poursuivi. « Lorsque D-Wade est arrivé, ce n’était pas une tête brûlée. Il s’est directement mis au travail, et est devenu un super joueur. Il avait cette attitude, cet esprit de compétition, cet instinct de tueur, au delà du talent. Je pense que Bam est également comme ça. Il a cette attitude lorsqu’il s’agit de faire les choses de la bonne façon et de le faire tous les jours ».

Souviens-toi l’été dernier…

Pat Riley est également revenu sur ce lien fort de confiance né l’été dernier entre la franchise, le coach, Erik Spoelstra et le joueur, qui a saisi l’opportunité lorsque le Heat a fait le choix de trader Hassan Whiteside pour le propulser dans le cinq majeur. Un choix que Miami ne regrette clairement pas et une marque de confiance que Bam Adebayo a rendu au centuple à ses dirigeants, décrochant au passage sa première sélection au All-Star Game.

« C’est un plaisir de le coacher et je pense que Spo l’a considéré avec tant de respect qu’il l’a mis en position de réussir. Bam a montré à son coach qu’il avait vraiment apprécié la confiance donnée et qu’il allait être à la hauteur en évoluant à un très haut niveau. C’est comme ça que je vois Bam, un être humain juste incroyable ».

Même si la NBA est à l’arrêt depuis bientôt deux mois, la « love story » entre Bam Adebayo et Miami reste plus que jamais d’actualité.