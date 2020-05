Mike Krzyzewski donne son meilleur cinq défensif à Duke

Installé sur le banc de Duke depuis 1980, soit désormais quarante ans, Mike Krzyzewski a remporté cinq titres universitaires et formé quantité de joueurs qui ont ensuite brillé en NBA.

Il peut donc laisser son imagination parler pour composer des équipes de légende, avec ses anciens joueurs. Il a été invité à le faire récemment, avec Billy King et son équipe qui lui demandaient d’établir son meilleur cinq défensif.

« Billy King serait dans mon cinq défensif », répond Coach K dans le podcast de son ancien joueur, défenseur de l’année en 1988 à Duke. « Billy avait la capacité de couper les lignes de passes et de rester face à son adversaire, donc ce dernier ne pouvait ni shooter, ni recevoir le ballon. »

Qui pour l’accompagner ?

« Shane Battier, un autre défenseur de l’année », poursuit Mike Krzyzewski, en référence aux trois titres de « NABC Defensive Player of the Year » (1999, 2000, 2001) de l’ancien de Houston ou de Miami. « Il contrôlait la défense, avec ses mots et parce qu’il jouait ailier fort et même parfois pivot. Pour le reste, encore des défenseurs de l’année avec Tommy Amaker (1987) et Steve Wojciechowski (1998). »

Il en manque un et c’est Grant Hill qui est choisi par le technicien. « C’est le joueur le plus talentueux que j’ai jamais coaché à Duke. Il pourrait être président des États-Unis, ce qui serait pas mal d’ailleurs. »

Enfin, même s’il ne fait pas partie de cette All-Defense Team, Mike Krzyzewski a évoqué Christian Laettner.

« C’est le joueur avec lequel on a le plus accompli de choses. Dans l’histoire du basket universitaire, il doit être situé sur le podium des meilleurs de tous les temps. Pour gagner le titre, il faut gagner six matches. Si on fait ça quatre années de suite, ça donne 24-0. C’est quelque chose. C’est digne de Lew Alcindor, avec son 18-0. Avec Laettner, c’est 21-2. C’est le meilleur marqueur de l’histoire du tournoi NCAA. C’est remarquable. »