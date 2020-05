Doc Rivers défend la réputation d’Isiah Thomas

Avant d’être le coach du Magic, des Celtics et aujourd’hui des Clippers, Doc Rivers fut un très bon meneur de jeu de la côte Est, que ce soit avec les Hawks et les Knicks. All-Star, le père d’Austin était au coeur des années Jordan, et lui aussi s’est cassé les dents sur les Pistons et les Celtics. Le tout en étant originaire de Chicago, comme Isiah Thomas dont il n’apprécie pas le portrait esquissé dans « The Last Dance ».

« Je déteste la manière avec laquelle Isiah est présenté » explique Doc Rivers dans un podcast de The Athletic. « Isiah était un winner sans pitié, et il n’est pas différent des autres winners. Pour moi, et je suis de Chicago, c’est le meilleur joueur de l’histoire de cette ville. Même mon ego est obligé de le dire… Et on a Michael qui est le plus grand joueur à avoir joué à Chicago, et ça crée une sorte de compétition. Comme si Isiah ne voulait pas laisser Chicago à Michael, et que Michael essayait de prendre Chicago. »

Pour Doc Rivers, c’est même le coeur de leur embrouille, bien plus que la rivalité entre les Pistons et les Bulls.

« Les gens ne le savent même pas… Ils voient juste ce qui concerne Detroit et les Bulls. Mais la partie la plus importante, c’est ça. Quand il jouait à Detroit, Isiah vivait toujours à Chicago. Il voulait revenir chez lui et être Isiah Thomas. Il ne voulait pas rentrer chez lui et entendre parler de Michael Jordan. Il y a donc eu beaucoup d’intensité derrière tout ça. »

Pour la petite histoire, il faut savoir que Isiah Thomas et Doc Rivers étaient proches, à la fois à l’adolescence puisqu’ils sont de la même génération et qu’ils jouaient ensemble sur les playgrounds, mais aussi plus tard puisque Thomas fut garçon d’honneur au mariage du coach des Clippers. Ce qui n’a pas empêché que les deux s’embrouillent sur un terrain, comme le rappelle ce coup de pied de Thomas sur Rivers lorsque ce dernier jouait aux Knicks.