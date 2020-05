Succès d’audience à la télévision et sur Netflix, « The Last Dance » a aussi un effet sur les ventes de chaussures, ou plus exactement sur la revente de chaussures. Ce qu’on appelle habituellement le « second marché ». C’est ce que révèle un économiste de Detroit, qui rapporte que la revente de chaussures Air Jordan a augmenté de 40% sur Stockx, un revendeur spécialisé aux Etats-Unis, après la diffusion de l’épisode sur la naissance de la chaussure.

« Les ventes de la Jordan 1 ont décollé ce jour-là » révèle Jesse Einhorn dans The Athletic. « Les pages sur les Jordan 1 ont battu leur record historique de visites. » Concrètement, le prix moyen d’une Air Jordan 1 est habituellement de 800 dollars, et c’est monté jusqu’à 1 600 dollars, avec un prix moyen compris entre 1 200 et 1 400 dollars. Globalement, l’édition rétro, sortie en 2015, a vu ses ventes progresser de 50%.

« C’est plus ou moins un vrai phénomène culturel. Les gens sont affamés de sport, et c’est un substitut » poursuit ce spécialiste. « C’est extrêmement rare qu’un événement culturel et encore moins un documentaire ait un impact mesurable sur le marché de la revente. Les gens achètent et vendent surtout pour des raisons économiques plutôt que ce qu’ils voient à la télévision. »

Moins d’impact sur les chaussures neuves

Jesse Einhorn rapporte que la revente de produits dérivés liés à Michael Jordan (figurines, cartes…) ont aussi explosé, et il souligne que les produits liés aux Bulls et à Scottie Pippen profitent aussi de cet engouement.

Du côté de la vente de chaussures neuves, Nike n’a pas souhaité donner des chiffres mais il ne faut pas s’attendre à une explosion des ventes. « Le marché de la revente est d’abord guidé par la rareté. Moins une paire a été produite, plus sa valeure de revente est haute » rappelle Matt Powell, un consultant chez NPD Group. « La Jordan 5 vient de sortir et il y a encore beaucoup de modèles dans des tailles différentes. Je suis certain qu’il y a un intérêt supplémentaire pour les Jordan grâce à la série, mais pas au point de bouleverser le marché.«