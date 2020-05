Même s’ils n’ont plus rien à jouer, les Warriors voudront disputer la fin de saison

Fin avril, Steve Kerr annonçait clairement que la coupure de la saison était davantage une fin de saison non officielle pour les Warriors, pire équipe de la ligue avec 15 victoires et 50 défaites.

« On a l’impression que la saison est terminée pour nous », expliquait le coach. « On ne sait rien officiellement, il est toujours possible que la ligue nous demande de revenir jouer. Mais vu ce qu’on a traversé cette saison, avec toutes les blessures et ce bilan difficile, on ne va plus beaucoup s’impliquer. »

Un discours qui pourrait faire tache d’huile parmi les plus mauvaises équipes de la ligue, qui n’ont pas un grand intérêt – sauf la position à la Draft – à finir la saison et à risquer des blessures. Quid donc de leur implication si la saison reprenait son cours ?

« Voir Stephen Curry jouer avec Andrew Wiggins »

Bob Myers a donc précisé les propos du coach californien, afin d’être clair sur les ambitions des finalistes 2019.

« La vérité, c’est qu’on a le pire bilan de la ligue. C’est un fait », insiste le GM des Warriors pour ESPN. « C’est difficile de se motiver dans cette position. Mais cela ne veut pas dire pour autant que les joueurs n’ont pas de fierté, d’envie de revenir, de jouer et de faire ça pour la ligue. On veut être des bons partenaires, et on le sera. »

Le GM « aimerait voir Stephen Curry jouer avec Andrew Wiggins » mais le dirigeant se prépare surtout pour la Draft, ce qu’il doit et peut faire en profondeur pour la première fois depuis plusieurs années.

« Quand on a la chance de jouer les playoffs et d’aller loin, comme ce fut notre cas, on passe alors tout de suite à la Draft et à la free agency. On n’a pas nécessairement le temps d’en parler. Donc là, pendant l’attente, on a pris du recul et on a analysé : comment veut-on s’y prendre ? Qu’avons-nous fait de mal ? Comment voulons-nous jouer offensivement, défensivement ? C’est une bouffée d’air frais. »