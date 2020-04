Steve Kerr ne cache pas qu’il règne une ambiance d’intersaison en ce moment chez les Warriors. Un appel Zoom avec son GM Bob Myers, puis avec tous les membres de l’équipe… C’est l’occasion de tenir les joueurs informés sur la situation actuelle, bien sûr. Mais Steve Kerr y voit également des airs de fin de saison, « un peu comme notre réunion annuelle collective de sortie ».

Autrement dit, l’éventuelle reprise du championnat ne semble pas être le premier des soucis californiens. On peut les comprendre. Contrairement aux équipes en lice pour le titre, comme les Lakers pressés de pouvoir s’entraîner à nouveau, les Warriors n’ont plus grand-chose à attendre de cette saison.

Avec leur bilan actuel de 15 victoires pour 50 défaites, que la saison reprenne ou non, ils ont de bonnes chances de finir avec le statut de lanterne rouge de la ligue. Steve Kerr est d’ailleurs en contact avec certains de ses homologues des équipes du haut de tableau. Entraînements sur Zoom, livraisons de paniers à domicile… Ces coaches se démènent pour maintenir leur formation prête à reprendre.

« C’est différent pour nous parce qu’il nous restait 17 matches mais nous n’étions pas dans la course aux playoffs, » reprend le coach. « On a l’impression que la saison est terminée pour nous. On ne sait rien officiellement, il est toujours possible que la ligue nous demande de revenir jouer. Mais étant donné ce qu’on a traversé cette saison, avec toutes les blessures et ce bilan difficile […], on ne va plus beaucoup s’impliquer. »

« Nous avons très rarement eu la chance de nous asseoir pour tout examiner »



Plutôt que de s’impliquer dans une saison déjà perdue, Steve Kerr et les Warriors préfèrent se projeter sur la suite. Avec ce confinement, ils ont tout le temps pour le faire.

« Nous sommes dans une position assez unique parce que nous sommes sortis d’une incroyable séquence de cinq ans et puis cette saison, nous avions le pire bilan de la ligue. Avec ces six dernières années, nous avons à peu près tout vu. Et pourtant, je réalise maintenant que nous avons très rarement eu la chance de nous asseoir pour tout examiner. »

Les Warriors ont de quoi penser demain avec optimisme. Avec le retour en bonne santé de son trio de vedettes (Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green), l’intégration d’Andrew Wiggins sans oublier leur choix de draft qui s’annonce haut, remonter la pente pourrait se faire très, très rapidement.

Ce confinement, pour Steve Kerr, « a été vraiment productif » pour son équipe et lui. « Je crois que nous avons eu des conversations beaucoup plus approfondies au sein du staff pour essayer de trouver de meilleures façons d’entraîner nos joueurs, de meilleures façons d’aborder la saison prochaine et de vraiment profiter du temps dont nous disposons. »