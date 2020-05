Une dernière danse chez les Lakers ? Pau Gasol adorerait mais n’y croit pas trop

Oui, Pau Gasol a été coupé par les Blazers sans y avoir joué un seul match, et il évoque régulièrement sa retraite, mais l’Espagnol explique aussi quand on lui donne la parole, qu’il aimerait s’offrir au moins un dernier tour de manège avec en ligne de mire une ultime campagne olympique avec la Roja.

Et si les Lakers lui passaient un coup de fil cet été ? A-t-il déjà pensé à retourner à Los Angeles ?

« Ai-je déjà considéré cette option sérieusement ? Je n’ai pas vraiment eu beaucoup d’opportunités » répond-il à Clutch Points. « C’est quelque chose que je garde en tête, ce serait génial de finir avec les Lakers. C’est attrayant, mais la question ne s’est jamais vraiment posée de manière officielle. »

L’idée a donc été discutée de manière officieuse ? Difficile à savoir, mais le double champion ne se fait pas trop d’illusion, la priorité de Los Angeles étant sans doute ailleurs. « J’ai une très bonne relation et de l’amour pour Jeanie (Buss) ainsi que la franchise des Lakers et la ville de Los Angeles, ça occupera toujours une grande place dans mon coeur, qu’importe ce qui arrive. Mais on verra… Mais pas vraiment. »

Voir son maillot retiré, l’honneur ultime

S’il doit être fêté au Staples Center dans un futur proche, ce sera peut-être avec un autre maillot sur le dos, ou parce que le sien montera au plafond de la salle.

« Ce serait un honneur si ça devait arriver, un privilège d’être dans un tel groupe. Ça veut dire beaucoup pour moi que les fans militent pour. Ça irait au-delà de mes rêves les plus fous de vivre ça. »

L’intérieur peut y croire : il a aidé Kobe Bryant a aller chercher deux titres avec presque 18 points et 10 rebonds de moyenne en sept saisons à Los Angeles, émaillées de trois sélections au All-Star Game. Mais voir son numéro retiré reste un privilège dans la Cité des Anges : ils sont seulement dix dans la riche histoire des Lakers à avoir connu cet honneur. Luke Walton résumait bien la situation en 2018.

« Ma première intuition serait de dire ‘Oui’ (il le mérite) », répondait alors le coach des Kings. « On a gagné des titres grâce à lui. Quand il a été transféré ici, tout a changé pour nous. Mais quand j’observe les numéros retirés et les saisons qu’ils ont disputées, je vois que c’est compliqué aux Lakers. Ce ne sont pas juste des grands joueurs, ce sont parmi les meilleurs joueurs de tous les temps, qui ont passé beaucoup de temps à Los Angeles. »