Pau Gasol aimerait jouer au moins une saison de plus

« Je vais lentement, Despacito, comme dirait Luis Fonsi. » Alors qu’il fêtera ses 40 ans en juillet, Pau Gasol n’a perdu ni le sens de l’humour, ni l’espoir de retrouver les terrains.

Comme il l’expliquait il y a quelques jours, l’Espagnol est pour l’instant concentré sur les soins à apporter à son pied. « J’ai suivi un traitement fin décembre pour augmenter mes chances de guérison » raconte-t-il à AS. « Maintenant, la convalescence suit lentement son cours, sans la pression d’un club. Je prends le temps de m’en occuper. J’espère que tout ira bien et que je serais de nouveau à 100%. »

Objectif : jouer les Jeux olympiques, même si ce sera compliqué sans avoir retrouvé la compétition, et surtout repousser la retraite au maximum. « C’est une possibilité qui est bien présente. Je vais avoir 40 printemps cet été, ce n’est pas anodin. Je sais que tôt ou tard, que ce soit cet été, l’an prochain, ou encore après, ma retraite est inévitable. Mais pas pour tout de suite j’espère. »

L’Espagnol se verrait donc bien continuer encore un peu. « J’espère que mon pied va bien guérir et me permettre de jouer encore un peu. On verra combien. J’espère profiter d’une dernière saison. » En NBA ou ailleurs.