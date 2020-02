Pau Gasol n’écarte pas l’idée de revenir en NBA la saison prochaine

Touché par une fracture de fatigue au niveau du pied gauche puis opéré en mai 2019, Pau Gasol a été coupé par les Blazers en début de saison et sa carrière de joueur semblait prendre fin. On parlait même de son entrée dans le staff technique de Portland, ce qui n’a toujours pas été officialisé.

En revanche, le double champion NBA a toujours confirmé qu’il voulait participer aux Jeux olympiques 2020. Si c’est le cas, cela voudrait dire qu’il est de nouveau en bonne forme physique. De quoi imaginer une nouvelle – et sans doute dernière – saison en NBA ensuite ?

« Je suis en rééducation pour l’instant, c’est ma situation », a déclaré l’Espagnol, qui l’avait déjà sous-entendu puisqu’il n’est sorti de chez lui, suite au décès de Kobe Bryant, que pour aller à ses rendez-vous médicaux. « Je suis concentré sur les soins apportés à mon pied, pour que je puisse revenir et jouer encore. Pour le reste, la retraite reste une possibilité, je ne peux pas le nier. Je ne suis plus un jeune homme. J’ai donc décidé de me concentrer sur ma rééducation et ne pas suivre le calendrier d’une équipe. Dès lors, on verra pour la suite. »

Le 6 juillet prochain, Pau Gasol aura 40 ans et son dernier match en NBA remonte tout de même au 10 mars 2019.