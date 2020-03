Malgré ses envies de rejouer, Pau Gasol a la retraite dans un coin de la tête

Il y a quasiment un an, jour pour jour, Pau Gasol foulait pour la dernière fois un parquet NBA. C’était avec les Bucks face aux… Spurs, dont l’Espagnol venait de porter le maillot auparavant. Le reverra-t-on un jour dans la grande ligue, ou ne serait-ce qu’un terrain de basket, alors qu’il soufflera ses 40 bougies en juillet prochain ?

« Avec cette rééducation et cette blessure à laquelle je fais face depuis plus d’un an, il est inévitable de penser à la retraite, » estime le double champion NBA, qui s’est fracturé le pied. « Je prends aussi en compte le fait que je vais avoir 40 ans d’ici quelques mois. J’ai donc bien ça en tête. C’est quelque chose qui va arriver, tôt ou tard. »

On rappelle que Pau Gasol, qui s’était engagé avec les Blazers en début de saison avant d’être coupé, tournait encore à 10 points et 8 rebonds de moyenne durant la saison 2017-2018 avec les Spurs.

Mais l’intérieur a connu une cascade de blessures depuis, qui pourraient donc le forcer à prendre sa retraite.

« On espère que ce moment n’est pas venu, » poursuit l’Espagnol. « Mais je profite également de l’occasion pour me concentrer sur la Fondation Gasol et sur d’autres projets en dehors du terrain. Tout en pensant à ce que pourrait être ma prochaine étape professionnelle, mes prochains défis. Je pense à tout cela pendant cette convalescence, en essayant de me donner une chance de continuer à jouer. »

Il y a un mois, Pau Gasol affichait son intention de jouer au moins une saison de plus et de participer aux Jeux olympiques. Mais le monde est rentré dans une nouvelle ère depuis…

« Aujourd’hui, la priorité est de vaincre cette pandémie, tout le reste est complétement secondaire. Nous devons l’aborder en étant vraiment concernés, avec une véritable sensibilité, une responsabilité personnelle, familiale et sociale. […] C’est une période où, à l’échelle de la société, du pays et du monde entier, nous devons être très responsables, suivre les recommandations de nos gouvernements et gagner la bataille contre le virus. »