Décès de Mike Storen, l’ancien GM des Pacers et patron de l’ABA

Le ballon bleu-blanc-rouge de l’ABA, c’était lui. Le rapprochement avec la NBA, aussi.

Journaliste à ESPN, Hannah Storm a annoncé le décès de son père Mike Storen des suites d’un cancer à l’âge de 84 ans. Considéré comme l’un des dirigeants sportifs les plus innovants de sa génération, il fut le tout premier GM des Pacers en 1967 lors de la création de la franchise en ABA.

« C’est impossible de sous-évaluer l’impact que Storen a eu sur notre franchise et sur l’American Basketball Association, pour laquelle il deviendra plus tard commissionner » rappelle les Pacers dans un communiqué, précisant qu’il avait « joué un rôle déterminant » dans le choix du nom de l’équipe, du premier logo et des couleurs bleu et or.

Six ans plus tard, Mike Storen quitte les Pacers pour devenir le grand patron de l’ABA, et après la fusion avec la NBA, il ne cessera de se lancer de nouveaux défis, tous sports confondus, devenant le patron de ligues mineures comme la CBA et la GBA en basket, ou l’Indoor Professional Football League.

« Pour moi et tant d’autres personnes qui n’avaient peut-être pas eu la chance de continuer à jouer, son influence sur l’ABA a donné à d’innombrables gamins et entraîneurs la possibilité de faire quelque chose qu’ils aiment« , a réagi Larry Brown, passé aussi par l’ABA. « Au final, quand on observe l’apport de certains joueurs et entraîneurs en NBA après la fin de l’ABA, c’est tout simplement remarquable. Il se souciait uniquement du jeu et des joueurs. »