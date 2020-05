À Cleveland, la reprise se fera sur la base du volontariat

Avec les Nuggets et les Blazers, les Cavaliers font partie des trois franchises qui vont retrouver leur salle d’entraînement à partir de vendredi. Une reprise en douceur et prudente avec un cahier des charges très strict, et le coach prévient que les joueurs reprendront uniquement s’ils le souhaitent.

« La NBA recommande qu’il y ait 3,5 mètres de distance entre deux personnes, et donc en gros, on est là pour prendre les rebonds pour un joueur et lui faire des passes » explique J.B. Bickerstaff au Plain Dealer et ESPN. « Il n’y a aucune pression sur qui que ce soit. Si les gens ne sont pas à l’aise pour le faire, il n’y a aucune obligation pour eux de venir. On a des gars du staff qui veulent le faire. »

La NBA a annoncé que seuls des assistants seraient autorisés à venir dans les installations, avec masque et gants, et dans la limite d’un assistant par joueur. Une conférence est d’ailleurs organisée ce jeudi pour répondre aux questions des joueurs, en compagnie de la NBA et du syndicat.

La NBA consulte les ligues du monde entier qui ont redémarré

C’est donc une reprise très prudente mais elle apporte un peu d’enthousiasme et d’espoir à tout le monde.

« Pour une raison quelconque, et peut-être que je suis optimiste, j’ai l’impression qu’il existe une solution pour que nous puissions tous revenir » estime J.B. Bickerstaff. « Je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Mais il y a juste quelque chose, une partie de moi qui pense qu’il y a une foule de gens intelligents qui travaillent pour que cela se fasse et d’une manière ou d’une autre, ils vont y arriver. Je l’espère, mais je crois sincèrement que nous allons avoir l’occasion de rejouer. »

Pour cela, la NBA et ses partenaires regardent ce qu’il se fait ailleurs, sans doute en Europe où des championnats vont reprendre dans le football.

« La ligue essaie de faire tout son possible pour trouver ce qui est le mieux pour les joueurs, ce qui est le mieux pour les fans, en ce qui concerne la sécurité et la santé d’abord » conclut l’entraîneur. « Vous savez, ils étudient tout un tas d’idées différentes. Ils ont beaucoup de monde dessus. Ils parlent à différentes ligues du monde entier qui ont redémarré pour voir à quoi cela ressemble. Mais pour l’instant, ils sont dans une phase de collecte d’informations. Leur objectif est de ne pas se retrouver dans une impasse et de prendre une décision précipitée. Ils collectent donc un maximum d’informations. »