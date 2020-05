Aux Lakers, on préfère ne pas attaquer directement par les playoffs

Les Lakers ne feront pas partie des équipes qui reprendront ce vendredi le chemin de l’entraînement. Mercredi, le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a confirmé que l’assouplissement des règles de confinement n’interviendraient pas avant le 15 mai, et les Lakers ont finalement décidé de s’y plier.

« On ne reviendra pas le 8 mai » a confirmé Frank Vogel sur le site officiel de la franchise. « Il y a une poignée d’équipes qui vont reprendre le 8, mais ce ne sera pas le cas pour la plupart des équipes. On va continuer d’observer comment les choses évoluent la semaine prochaine. »

Ce qui est certain, c’est que le coach des Lakers pense que la NBA voit le bout du tunnel, et qu’on s’achemine progressivement vers une reprise de la saison. « Je suis optimiste de nature. J’ai le sentiment qu’on aura la possibilité de terminer la saison. Je suis aussi bien conscient qu’il y a une possibilité que ça ne se produise pas. Je pense simplement que le monde entier travaille comme il faut pour améliorer les tests, améliorer la capacité hospitalière, mieux comprendre le virus, mieux comprendre les lignes directrices sur la distanciation sociale et tous ce type de choses. Je suis simplement optimiste et j’espère que nous allons pouvoir terminer la saison. »

Depuis deux mois, Frank Vogel regarde beaucoup de vidéos. Il vante le travail de ses assistants à la fois dans le scouting des potentiels adversaires en playoffs, mais aussi pour mettre en avant les éventuelles lacunes à corriger.

Le coach des Lakers espère surtout que ses joueurs n’auront pas perdu leurs automatismes, et il aimerait justement que la NBA, en cas de reprise, propose des matches amicaux ou quelques matches de saison régulière avant d’attaquer les playoffs.

« Je ne sais vraiment pas à quoi va ressembler le calendrier, mais j’aimerais qu’on ait une poignée de matches de saison régulière ou au moins des matches amicaux s’ils décident de ne pas effectuer la fin de la saison régulière« .