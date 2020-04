Frank Vogel tente de s’inspirer de Phil Jackson

Au-delà de son palmarès et des innovations qu’il a apportés au jeu avec l’aide de son staff, Phil Jackson a marqué les esprits par sa façon d’être, étant finalement surnommé le « Zen Master », impassible sur sa chaise, et pas seulement à cause de ses problèmes de dos qui ont miné sa fin de carrière, mais bien pour son calme.

Un élément essentiel pour un entraîneur, afin de répondre au mieux à toutes les situations qui se présentent.

Luke Walton a récemment pu se remémorer que le « self control » n’était pas donné à tout le monde lorsqu’il a vu son père, Bill, péter les plombs à plusieurs reprises lorsque Michael Jordan avait planté 63 points à la défense des Celtics à l’occasion du documentaire « The Last Dance », consacré à la dynastie des Bulls.

« Il a eu une grande influence pour moi en tant que personne, pas uniquement en tant que joueur, mais clairement en tant que coach, » avait récemment rappelé l’actuel coach des Kings, qui a joué pour Phil Jackson durant sept ans, à Los Angeles, entre 2003-2004 puis 2005-2011. « Il nous faisait méditer. Au début, je trouvais ça fou, mais en vieillissant, je l’ai adopté et j’ai pu voir les bénéfices que ça eu sur moi. Comme de rester calme, concentré la plupart du temps, peut-être un moyen efficace de gagner sur le long terme. C’est en tout cas des trucs sur lesquels je continue de bosser, ce travail sur moi-même. J’essaie aussi de le transmettre aussi aux joueurs que je coache ».

Sur la méditation, qui s’est démocratisée ces dernières années, également chez les joueurs, Phil Jackson fait en effet office de pionnier.

À l’opposé d’un Bob Knight

Même s’il a un peu plus d’années dans les jambes en tant que coach principal, Frank Vogel a lui aussi a essayé de s’inspirer de l’héritage laissé par son aîné.

« J’ai été élevé à l’époque de Bobby Knight, vous savez, à jurer à toutes les phrases, » a pour sa part déclaré Frank Vogel. « Et Phil n’a jamais fait ça. Je ne suis en aucun cas un gars zen, mais j’ai le sentiment que son approche, sa façon d’être toujours calme, c’est quelque chose que j’essaie de toujours avoir en tête, peu importe l’adversité ou la situation face à laquelle mon équipe fait face ».

Comme Luke Walton l’a appris de son ancien coach, Frank Vogel n’essaie pas d’abuser des temps-morts lorsque ses joueurs sont en difficulté, essayant ainsi de les inciter à trouver la solution par eux-mêmes.

« J’ai toujours admiré cette approche, laisser les gars se débrouiller, ne pas les sauver avec un temps-mort, les laisser jouer, faire face aux éléments et trouver la solution par eux-mêmes », a ainsi poursuivi l’actuel technicien des Lakers, qui considère tout simplement Phil Jackson comme le « GOAT » des entraîneurs NBA.