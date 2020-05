Jeff Hornacek livre la chose à ne surtout pas faire face à Michael Jordan

Au cours de sa carrière de joueur à Phoenix, Philadelphie puis Utah, Jeff Hornacek a dû affronter la bête à de nombreuses reprises. L’ancien coach des Suns et des Knicks ne compte plus les fois où il a souffert face à la maestria de Michael Jordan, notamment lors des deux finales NBA perdues avec le Jazz en 1997 et 1998, les plus grands moments de son aventure en NBA qu’il a évoqués avec nostalgie dans une émission sobrement intitulée « Défendre sur Jordan », animée en compagnie de sa fille Abby.

« Tous les joueurs de basket veulent affronter les meilleurs joueurs, » a-t-il déclaré. « On ne réalise pas à quel point c’est difficile quand on est un joueur vedette, quand à chaque défense, l’objectif principal de ton adversaire, c’est de te stopper. Et ces gars continuent de réussir… De grands joueurs, de bons moments ».

« Ne l’énervez pas »

Le double vainqueur du concours de tirs à 3-points a notamment dévoilé la principale chose à ne pas faire lorsqu’on défend sur Michael Jordan, plus en rapport avec l’aspect mental que physique : « Ne l’énervez pas ».

« C’est le gars ultime qui aimait le défi, » poursuit-il. « Et je suis sûr qu’ils montreront à travers ce documentaire (« The Last Dance ») à quel point il était compétiteur lorsqu’il était défié par quelque chose, et comment il parvenait à ses fins ».

Car au-delà de ses aptitudes physiques et de sa compréhension du jeu, Michael Jordan a souvent été vanté pour ses qualités mentales, et notamment sa capacité à trouver de nouveaux défis pour se motiver en permanence.

« J’imagine qu’il n’a jamais perdu un seul pick-up game parce que ça ne changeait rien pour lui, que ce soit à l’entraînement ou dans un match, il jouait à fond, » a conclu Jeff Hornacek. « Il détestait la défaite. Et je pense que ce sont ces traits de caractère qui ont fait de lui la superstar qu’il a été ».