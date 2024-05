Le 5 mai 1981, Larry Bird inscrit un panier de légende en finale NBA

Dès sa deuxième saison, et comme Tim Duncan plus tard, Larry Bird dispute déjà les Finals NBA. Et dès le premier match, joué le 5 mai 1981 à Boston, l’ailier de Boston va marquer les esprits avec une action inoubliable.

Dans ce Game 1, les Rockets de Moses Malone sont devant à la pause. Puis, en dernier quart-temps, les Celtics poussent pour l’emporter. C’est alors que Larry Bird tente un tir à mi-distance. Mais dès que la balle quitte ses mains, le rookie de l’année 1980 sent qu’il s’est manqué, que son shoot sera court.

Il anticipe alors le rebond, qui va aller vers la droite du parquet, saute et le prend avec la main droite avant de passer par sa main gauche pour déposer la balle dans le cercle. Tout ceci en l’air et en quelques instants seulement. Une action remarquable de timing et de maîtrise technique.

Le destin de Larry Bird en une action

« C’est la plus grande action que j’aie jamais vue », déclare Red Auerbach, la légende de la franchise et GM des Celtics à l’époque. « C’est le destin : Larry Bird va marquer l’histoire du basket. »

Même les Rockets, finalement battus (98-95), sont admiratifs de cet exploit. « Je ne sais pas comment il a réussi ce tir », se demandera le futur coach Mike Dunleavy, alors joueur de Houston. « Tout son corps, sauf sa tête et sa main gauche, était derrière le panneau. »

Larry Bird terminera la rencontre avec une performance de MVP, compilant 18 points, 21 rebonds et 9 passes. Il remportera son premier titre NBA quelques jours plus tard, mais c’est Cedric Maxwell qui sera MVP des Finals.

Larry Bird Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1979-80 BOS 82 36 47.4 40.6 83.6 2.6 7.8 10.4 4.5 3.4 1.7 3.2 0.7 21.3 1980-81 BOS 82 40 47.8 27.0 86.3 2.3 8.6 10.9 5.5 2.9 2.0 3.5 0.8 21.2 1981-82 BOS 77 38 50.3 21.2 86.3 2.6 8.3 10.9 5.8 3.2 1.9 3.3 0.9 22.9 1982-83 BOS 79 38 50.4 28.6 84.0 2.4 8.6 11.0 5.8 2.5 1.9 3.0 0.9 23.6 1983-84 ★ BOS 79 38 49.2 24.7 88.8 2.3 7.8 10.1 6.6 2.5 1.8 3.0 0.9 24.2 1984-85 ★ BOS 80 40 52.2 42.7 88.2 2.1 8.5 10.5 6.6 2.6 1.6 3.1 1.2 28.7 1985-86 ★ BOS 82 38 49.6 42.3 89.6 2.3 7.5 9.8 6.8 2.2 2.0 3.2 0.6 25.8 1986-87 BOS 74 41 52.5 40.0 91.0 1.7 7.5 9.2 7.7 2.5 1.8 3.2 1.0 28.1 1987-88 BOS 76 39 52.7 41.4 91.6 1.4 7.8 9.3 6.1 2.1 1.6 2.8 0.8 29.9 1988-89 BOS 6 32 47.1 0.0 94.7 0.2 6.0 6.2 4.8 3.0 1.0 1.8 0.8 19.3 1989-90 BOS 75 39 47.3 33.3 93.0 1.2 8.3 9.5 7.5 2.3 1.4 3.2 0.8 24.3 1990-91 BOS 60 38 45.4 38.9 89.1 0.9 7.6 8.5 7.2 2.0 1.8 3.1 1.0 19.4 1991-92 BOS 45 37 46.6 40.6 92.6 1.0 8.6 9.6 6.8 1.8 0.9 2.8 0.7 20.2 Total 897 38 49.6 37.6 88.6 2.0 8.1 10.0 6.4 2.5 1.7 3.1 0.8 24.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.