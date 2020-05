Michael Jordan peut tourner le dos à 100 millions de dollars promis pour une simple apparition

« Si demain je lui dis : ‘Hey, je te propose de faire telle apparition pour 150 000 dollars’, il me rigolerait au nez. Si c’était un million de dollars, il ne le ferait pas non plus. » À entendre David Falk, son agent, vouloir « s’offrir » Michael Jordan peut coûter cher. Très, très cher.

Interrogé sur la radio WFAN’s Boomer and Gio, David Falk a encore en tête des exemples très précis pour illustrer son propos. Comme en 2015, quand les Hornets étaient en tournée en Asie pour des matches de présaison. Le propriétaire de la franchise s’est vu offrir la modique somme de 7 millions de dollars pour apparaître dans un tournoi de golf, pratique qu’il affectionne, mais il… a refusé.

L’intéressé a fait encore plus « fort » il y a trois ans. Son agent rapporte lui avoir cette fois proposé un accord, dont il ne précise pas la nature, de 100 millions de dollars. « Tout ce qu’il avait à faire était, en plus de l’exploitation de son nom et de son image, de faire une apparition de deux heures pour annoncer l’accord », raconte David Falk.

Là encore, proposition refusée ! 100 millions de dollars, c’est tout de même davantage que tout ce qu’il a empoché avec ses contrats de joueur… Mais la légende vivante, dont la fortune est évaluée à plus de 2,1 milliards de dollars, a désormais ce luxe de pouvoir dire non, même aux offres les plus invraisemblables.

« Que Dieu le bénisse, » reprend son agent. « Il a tellement bien réussi qu’il peut faire ce qu’il veut ou non, et j’admire vraiment cela. Il est très, très sélectif dans les choses dans lesquelles il veut s’impliquer. »